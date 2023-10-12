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عربي-دولي
السيسي يعلّق على تطورات غزة: عليهم أن يبقوا صامدين على أرضهم
Lebanon 24
12-10-2023
|
23:58
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أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن ما يجري حاليا في قطاع غزة يمثل خطرا كبيرا لأنه يستهدف تصفية لهذه القضية، مؤكدا أن مصر ستبذل أقصى جهد للتخفيف عن سكان القطاع.
وأضاف السيسي أن الوضع في غزة مختلف تماما عن تلك الدول التي استقبلت مصر بعض سكانها لأسباب أمنية، مطالبا بضرورة التنبه لأهمية هذه القضية، دون ذكر قضية فلسطين صراحة.
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وأكد السيسي أن "هذه القضية هي قضية العرب جميعا وأن على هؤلاء الناس أن يبقوا صامدين على أرضهم".
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