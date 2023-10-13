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بالفيديو: قصف عنيف يطال غزة.. وانتشال جثامين من تحت أنقاض منزل

Lebanon 24
13-10-2023 | 00:04
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شنّ الطيران الإسرائيلي، فجر الجمعة، غارات كثيفة على شمال قطاع غزة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى فلسطينيين.
 
 
وقالت وسائل إعلام فلسطينية محلية، إن الغارات الإسرائيلية طالت خان يونس، وأسفرت عن سقوط قتلى فلسطينيين.
 
 
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كذلك استهدف القصف الإسرائيلي مخيم البريج وسط غزة، ولقي 18 فلسطينيا مصرعهم وأصيب العشرات بقصف منزل في حي الصفطاوي بالقطاع.
 
 
وأظهرت مقاطع فيديو انتشال طواقم الإسعاف ومواطنين، لجثامين فلسطينيين سقطوا في قصف تعرض له منزلهم في البريج.
 
 
كما أفادت المصادر بمقتل 4 مدنيين وإصابة آخرين في قصف الطائرات الإسرائيلية لمنزل في حي تل الهوى جنوب غزة.
 
 
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية، تأكيدها مقتل 3 مواطنين وإصابة العشرات في قصف طال منزلا شرق رفح.
 
 
القصف الإسرائيلي طال أيضا منازل في دير البلح وسط غزة، وحي "الزيتون" شرق القطاع، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين. (سكاي نيوز)
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