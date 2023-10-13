بعد تكتم استمرّ لـ6 أيام.. "إسرائيل" تكشف عن مقتل جنرال كبير خلال الاشتباكات مع مقاتلي "حماس" (صورة)

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة عن مقتل الجنرال ليئون بار، خلال الاشتباكات في مستوطنات غلاف غزة ضمن عملية "طوفان الاقصى"، بعد تكتم استمر لـ6 أيام.

وبار البالغ من العمر 54 عاما، هو أحد كبار ضباط فرقة الضفة الغربية في الجيش الإسرائيلي.

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