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بعد تكتم استمرّ لـ6 أيام.. "إسرائيل" تكشف عن مقتل جنرال كبير خلال الاشتباكات مع مقاتلي "حماس" (صورة)

Lebanon 24
13-10-2023 | 00:33
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أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة عن مقتل الجنرال ليئون بار، خلال الاشتباكات في مستوطنات غلاف غزة ضمن عملية "طوفان الاقصى"، بعد تكتم استمر لـ6 أيام.
 
وبار البالغ من العمر 54 عاما، هو أحد كبار ضباط فرقة الضفة الغربية في الجيش الإسرائيلي.
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الجيش الإسرائيلي يكشف عن مقتل ضابط كبير خلال الاشتباكات مع مقاتلي حماس


وأعلنت السلطات الإسرائيلية الخميس، مقتل ضابط برتبة رائد في الشرطة الإسرائيلية خلال الاشتباكات مع عناصر حركة "حماس" في مستوطنة كيبوتس بئيري بغلاف قطاع غزة.

ومع هذا الإعلان يكون العدد المعلن للضباط والجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء المواجهات في عملية "طوفان الأقصى" قد ارتفع إلى 222.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الخميس بارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 1300 شخص، والجرحى إلى نحو 3300.

واستنفرت المستشفيات في إسرائيل وطلبت السلطات الإسرائيلية من المواطنين التزود بالطعام والمياه استعدادا لدخول الملاجئ، حيث شهدت المدن المحتلة تهافتا على المتاجر وتقييدا لكميات البيع.

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.

وبدأت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.

وأسفرت الغارات المتواصلة منذ السبت عن دمار هائل بالمناطق السكنية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع. (روسيا اليوم)

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