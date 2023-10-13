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عربي-دولي

"من أجل سلامتهم الشخصية"... الجيش الإسرائيلي يدعو "كافة سكان مدينة غزة" لترك منازلهم (فيديو)

Lebanon 24
13-10-2023 | 01:45
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طلب الجيش الاسرائيلي صباح اليوم الجمعة، اخلاء منازل كل المدنيين في غزة والاتجاه نحو الجنوب من أجل سلامتهم الشخصية.
 
 
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، ان "مدينة غزة أصبحت منطقة عمليات حربية، وعلى المدنيين عدم العودة الى المدينة الا بعد أن نصدر اشعارا اخر".
 
 
وأضاف البيان: "فتحت منظمة حماس الإرهابية الحرب ضد دولة إسرائيل وتشهد مدينة غزة أعمالا عسكرية. يتم تنفيذ هذا الإخلاء من أجل أمنكم الشخصي".
 
 
وختم: "سنبدأ عمليات عسكرية كبيرة في غزة في الأيام المقبلة، وعلى السكان عدم الاقتراب من منطقة السياج مع إسرائيل".
 
 
ونشر الجيش مقطع فيديو للمتحدث يوضح المناطق التي يسعى الجيش لإخلائها، حيث طلب من السكان "التواجد جنوب وادي غزة وفق ما يظهر في الخريطة".
 
 
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وأوضح المتحدث أن حركة حماس "فتحت الحرب ضد إسرائيل، وتشهد مدينة غزة أعمالا عسكرية".
 
وأضاف: "لن يسمح بالعودة إلى مدينة غزة إلا بعد صدور بيان يسمح ذلك. ممنوع الاقتراب من منطقة السياج مع دولة إسرائيل".
 
وقال المتحدث إن مسلحي حماس "يختبئون داخل مدينة غزة في الأنفاق تحت البيوت وداخل مباني مكتظة بالسكان".
 
وتابع: "يا سكان غزة، عليكم التوجه جنوبا حفاظا على أمنكم الشخصي وأمن عائلاتكم". (سكاي نيوز)
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