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عربي-دولي

مع ارتفاع حصيلة الضحايا... إسرائيل تتوعد بالقضاء على نفوذ حماس في قطاع غزة

Lebanon 24
13-10-2023 | 00:50
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قال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إنه سيسعى إلى القضاء على نفوذ حماس في قطاع غزة حيث استهدفت الغارات الجوية على القطاع المحاصر كبار قادة الحركة وتسببت في سقوط ضحايا مدنيين على نطاق واسع، وفق تقرير من صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
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وينذر القادة الإسرائيليون بغزو بري يهدف إلى تغيير الوضع الراهن بشكل دائم، في تناقض ملحوظ مع التوغلات السابقة التي لم تغير في وضع حماس.

وقال الأدميرال دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في مؤتمر صحفي متلفز، الخميس، إن إسرائيل لن تسمح بعد الآن لحماس بالبقاء ككيان مجاور.

وحشدت إسرائيل 360 ألف جندي احتياطي في الأيام الأخيرة، وتتجمع فرق مدرعة بالقرب من الحدود مع غزة، وتسعى إسرائيل لإسقاط سيادة حماس على القطاع، وفق الصحيفة.

وقال سلاح الجو الإسرائيلي، الخميس، إنه أسقط 6000 قنبلة ضد أهداف تابعة لحماس حتى الآن، وهو رقم بارز على مدار ستة أيام، وفقا لما نقلته الصحيفة عن خبراء حربيين.

"إسرائيل تلقي في أقل من أسبوع ما كانت الولايات المتحدة تلقيه في أفغانستان في عام، في منطقة أصغر بكثير وتحظى بكثافة سكانية أكبر، ما يضخم الأخطاء"، بحسب مارك غارلاسكو، المستشار العسكري في منظمة باكس من أجل السلام الهولندية ومحقق سابق في جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة في ليبيا، وساعد في التخطيط لضربات جوية للبنتاغون خلال الغزو الأميركي للعراق.
 
ونشر مكتب نتانياهو يوم الخميس صورا تظهر جثث أطفال أصيبوا بالرصاص وأحرقوا خلال توغل حماس في إسرائيل، في إطار ما بدا أنه مسعى أوسع لبناء دعم دبلوماسي لغزو بري لغزة، بحسب الصحيفة.

وفي الوقت ذاته، بثت القنوات الإعلامية الفلسطينية صورا وصفت بأنها تظهر جثث الرضع والأطفال الصغار، وبعضهم لا يمكن التعرف عليه، وهم ينتشلون من تحت الأنقاض الناجمة عن الغارات الإسرائيلية على غزة.

ومن المتوقع أن تكون أي عملية برية الآن أطول وأكثر دموية وأكبر من العملية السابقة، في عام 2014، وربما تهدف جزئيا إلى تدمير شبكة أنفاق حماس الواسعة تحت الأرض. (الحرة)
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