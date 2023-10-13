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عربي-دولي

توجّه لتغطية القصف فوجد عائلته أشلاء.. صحفي فلسطيني يفقد أسرته بالكامل في غزة (فيديو)

Lebanon 24
13-10-2023 | 01:28
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صُدم الصحفي الفلسطيني معتز عزايزة، بوفاة عائلته وتحوّلها إلى أشلاء أمس الخميس، في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة دير البلح وسط قطاع غزة.
 
وكان معتز يقوم بعمله المعتاد في تغطية الاعتداءات الإسرائيلية بقطاع غزة وتوثيق كل الهجمات غير الإنسانية التي يشنها الاحتلال منذ السبت الماضي، ثم علم أن المنطقة التي يسكن فيها أهله في دير البلح، تعرضت لقصف استهدف عدداً من المباني السكنية وأسقط ضحايا مدنيين كثراً.
 
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خرج معتز عزايزة في مقطع فيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وظهرت على وجهه علامات الصدمة، وقال: "عائلتي كلها تسكن هناك، الوضع صعب ولا أستطيع الوصول إليهم"، لكنه بعد ذلك تمكن من الوصول لدير البلح الذي تسكن فيه عائلته.
 
وانهار عزايزة بالبكاء فور وصوله، بعد أن وجد عائلته عبارة عن أشلاء تستخرج من تحت الأنقاض، وفي المستشفى، شاهد عائلته في عديد من أكياس الجثث. (عربي بوست)
 
 

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