نافست ليبيا وأفغانستان... غزة تلقت "أمطارا من القنابل"

6000 قنبلة في 6 أيام ضربت على مساحة تعادل 365 كم2.

هذا الرقم حصيلة 6 أيام فقط من الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السبت الماضي.

اي أنه يعادل في مقارنة بسيطة 3 أضعاف ما أسقطه التحالف الدولي ضد تنظيم داعش شهرياً على مساحة 46000 كيلومتر مربع في سوريا و العراق.

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إذ ضرب التحالف شهريا ما معدله 2500 قنبلة ، وفق شارلز ليستر، مدير برنامج التطرف ومكافحة الإرهاب في معهد الشرق الأوسط.

عام في أفغانستان

كما يعادل هذا الرقم عدد القنابل التي استخدمتها الولايات المتحدة في أفغانستان خلال عام كامل.

فقد أكد مارك جارلاسكو، المستشار العسكري في منظمة "باكس من أجل السلام" الهولندية، أن إسرائيل أتسقطت في أقل من أسبوع ما أسقطته واشنطن في أفغانستان خلال عام، في منطقة أصغر بكثير وأكثر كثافة سكانية"، وفق ما نقلت ضحيفة واشنطن بوست.





ماذا عن ليبيا؟

كما أضاف جارلاسكو، وهو أيضًا محقق سابق في جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة في ليبيا، أن أكبر عدد من القنابل التي تم إسقاطها خلال عام في حرب أفغانستان فاق قليلاً الـ 7423.

أما وفقا للأمم المتحدة، فطوال الحرب في ليبيا، ضرب حلف شمال الاطلسي نحو 7600 قنبلة وصاروخ.

وكان سلاح الجو الإسرائيلي أعلن أمس الخميس بتغريدة على منصة X أن "عشرات الطائرات المقاتلة والمروحيات هاجمت سلسلة من الأهداف لحماس في جميع أنحاء قطاع غزة".

كما أوضح أن سلاح الجو أسقط حتى الآن حوالي 6000 قنبلة.

إلا أن هذا العدد ارتفع بلا شك خلال الساعات الماضية، بعد أن أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اليوم الجمعة أن الجيش شن غارات مكثفة في قطاع غزة الليلة الماضية هاجم فيها نحو 750 "هدفا عسكريا" في القطاع.

جاء ذلك بعد ساعات من دعوة اسرائيل سكان قطاع غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه إلى الجنوب، ملوحة بعملية عسكرية وشيكة. (الحدث)