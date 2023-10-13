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عربي-دولي

"ساعات صعبة".. واشنطن تعمل مع مصر "لخروج آمن من غزة"

Lebanon 24
13-10-2023 | 02:37
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أعلنت واشنطن أنها تعمل مع تل أبيب والقاهرة من أجل فتح ممر آمن لخروج المدنيين من غزة، وذلك قبل غزو محتمل من قبل القوات الإسرائيلية لقطاع غزة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن "تعمل بجد" مع إسرائيل ومصر لتوفير ممر آمن للخروج من غزة.
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كما أضاف أنه "سواء كان هناك توغل بري أم لا، نسعى للتأكد من أن هناك طريقة لخروج الأشخاص الذين يعيشون في غزة بأمان"، قائلاً: "نعتقد أنه يجب أن تكون هناك فرصة للمدنيين في غزة بالمغادرة على الفور".

ووصف في مقابلة مع شبكة "سي أن أن"، تلك الساعات بالصعبة للغاية.

إلى ذلك، اعترف بأن "الجهود الإسرائيلية لاستهداف معاقل حماس في غزة بينما لا يزال الرهائن محتجزين في المنطقة خلق وضعًا صعباً ودقيقاً"، وفق تعبيره.

وقال: "أستطيع أن أقول إننا على اتصال كل ساعة مع نظرائنا الإسرائيليين بشأن وضع الرهائن، وقد قدمنا الخبرة والمشورة، لكن بالطبع هم يعرفون كيفية استعادة الرهائن بشكل جيد للغاية".

تجدر الإشارة إلى أن مصر حذرت مراراً في الأيام الماضية من الدعوات إلى فتح ممرات إنسانية، معتبرة أنها محاولة لتفريغ القطاع من الفلسطينيين وتهجيرهم مرة أخرى نحو الحدود. واعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ليل أمس أن "خروج الفلسطينيين من بلادهم يعني تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية العرب جميعا".

ومنذ انطلاق الهجوم العسكري المباغت لحماس، الأسبوع الماضي، توعدت إسرائيل بتصفية الحركة، وفرضت حصارا مطبقا على القطاع، مانعة المياه والكهرباء، ودخول المساعدات والسلع.

كما فرضت معادلة "رفع الحصار مقابل إطلاق الأسرى".
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