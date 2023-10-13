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عربي-دولي

حماس لسكان غزة: تجاهلوا أوامر الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
13-10-2023 | 03:44
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دعت حركة حماس الفلسطينيين في غزة، الجمعة، إلى البقاء في منازلهم، بعد أن أصدرت إسرائيل أوامر إخلاء واسعة النطاق لشمال القطاع، وطلبت من سكانه التوجه جنوبا خلال 24 ساعة.

وطالبت هيئة شؤون اللاجئين التابعة لحركة حماس، سكان شمال القطاع بـ"الثبات في منازلهم والوقوف في وجه هذه الحرب النفسية المثيرة للاشمئزاز التي يشنها الاحتلال".
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كما قال رئيس المكتب الإعلامي لحماس سلامة معروف، إن التحذير "محاولة من جانب إسرائيل لبث وتمرير بعض الأخبار الدعائية الكاذبة بطرق مختلفة، مستهدفا إحداث بلبلة بين المواطنين والمس بتماسك جبهتنا الداخلية".

وأضاف: "نؤكد على مواطنينا عدم التعاطي مع هذه المحاولات التي تأتي ضمن الحرب النفسية".

وكانت إسرائيل أمرت بإخلاء شمال القطاع، بما في ذلك مدينة غزة، مما يعني ترحيل أكثر من مليون فلسطيني، وتقول الأمم المتحدة إن 400 ألف فلسطيني نزحوا بالفعل. (سكاي نيوز)
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