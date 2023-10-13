Advertisement

لطالما صوّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه على أنه صديق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي مذكراته التي نُشرت خلال الحرب الروسية على أوكرانيا، أشاد نتنياهو مرارا وتكرارا بذكاء الزعيم الروسي وبـ "موقفه الودي بشكل خاص" تجاه الشعب اليهودي.وبحسب صحيفة "The Guardian" البريطانية، "في المقابل، صوّر بوتين أيضًا نفسه على مر السنين كحليف مخلص للدولة الإسرائيلية، حيث قام بتعزيز العلاقات الثقافية والسفر بدون تأشيرة بين البلدين. ولكن بعد أن شنت حركة حماس الفلسطينية اعنف هجوم على إسرائيل منذ عقود، يبدو أن الصداقة التي طالما تم الترويج لها قد تلاشت.وتابعت الصحيفة، "في أول تصريحات له بشأن توغل حماس، قال بوتين يوم الثلاثاء إن العنف المتفجر بين إسرائيل والفلسطينيين يظهر أن السياسة الأميركية قد فشلت في الشرق الأوسط ولم تأخذ في الاعتبار احتياجات الفلسطينيين. وقال: "أعتقد أن الكثير من الناس سيتفقون معي على أن هذا مثال حي على فشل سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط". يبدو أن التحول في اللهجة يشير إلى صدع أكبر بين البلدين منذ بداية الحرب في أوكرانيا. لسنوات، سعى بوتين إلى إقامة علاقات قوية مع إسرائيل توازياً مع دعم القضية الفلسطينية. وبدا أن الدبلوماسية الروسية الدقيقة مع إسرائيل أتت بثمارها عندما رفضت البلاد المشاركة في العقوبات الغربية ضد روسيا، الأمر الذي أثار استياء كييف، التي اتهمت إسرائيل بتجاهل معاناة اليهود الأوكرانيين".وأضافت الصحيفة، "ولكن في السر، كانت هناك دلائل تشير إلى أن العلاقة بين روسيا وإسرائيل كانت تتدهور بسبب ادعاءات بوتين بأنه يحارب "النازية الجديدة" في أوكرانيا، في حين ينقل بلاده إلى فلك إيران، العدو اللدود لإسرائيل. وقال بنحاس غولدشميت، الذي شغل منصب الحاخام الرئيسي لموسكو لمدة 30 عامًا تقريبًا حتى فر من البلاد بسبب معارضته للحرب في أوكرانيا، "إن العلاقة الدافئة بين روسيا وإسرائيل التي شهدناها لسنوات في عهد بوتين قد هدأت. نحن في عالم مختلف الآن". وأضاف: "كانت إسرائيل دائماً حريصة على الحفاظ على علاقة جيدة مع موسكو نظراً للجالية اليهودية الكبيرة في روسيا ونفوذها على سوريا". وتابع غولدشميت قائلاً إن الكثيرين في الجالية اليهودية شعروا بعدم الارتياح الشديد من تأطير بوتين للحرب، ومقارنة الحكومة الأوكرانية بألمانيا النازية لتبرير غزوه للبلاد".وبحسب الصحيفة، "في الصيف الماضي، امتدت هذه التوترات لأول مرة إلى الرأي العام، عندما اتهم مسؤولون روس إسرائيل بدعم "نظام النازيين الجدد" في كييف. وقد اشتعل الخلاف بعد أن أعاد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، طرح نظرية مؤامرة معادية للسامية زاعماً أن أدولف هتلر "لديه دماء يهودية"، وهي التعليقات التي وصفتها إسرائيل بأنها "شنيعة ولا تُغتفر". كما اتخذ الكرملين إجراءات صارمة ضد الفرع الروسي للوكالة اليهودية، وهي مؤسسة خيرية خاصة مرتبطة بشكل وثيق بالحكومة الإسرائيلية ساعدت عشرات الآلاف من اليهود الروس ذوي المهارات العالية على الهجرة إلى إسرائيل".ورأت الصحيفة أن "الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لإسرائيل هو اعتماد موسكو المتزايد على إيران. فقد استثمرت روسيا، المعزولة عن الأسواق الغربية، بكثافة في شراء طائرات مسيّرة انتحارية إيرانية لمهاجمة المدن الأوكرانية والبنية التحتية المدنية، في حين حذّرت الولايات المتحدة من أن إيران تسعى للحصول على أعداد كبيرة من المروحيات الهجومية والطائرات الحربية وأنظمة الدفاع الجوي الروسية. وفي حين تعهدت الولايات المتحدة بإرسال مساعداتها العسكرية إلى إسرائيل في أعقاب هجوم حماس، أعرب بعض المعلقين المؤيدين للكرملين عن أملهم في أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وحماس إلى استنزاف الموارد الغربية بعيداً عن أوكرانيا".وتابعت الصحيفة، "كتب سيرغي ماردان، وهو داعية روسي ومقدم برامج تلفزيونية: "هذه الفوضى مفيدة لروسيا، لأن "الوحش" العالمي سوف يصرف انتباهه عن أوكرانيا، وسوف ينشغل بمحاولة إطفاء نار الشرق الأوسط الأبدية". وكان هناك أيضاً شعور بالابتهاج في موسكو إزاء الأخطاء العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية، والتي تم تقديمها كدليل على الضعف الغربي.وكتب الخبير العسكري بوريس روزين، المقرب من القوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا، على تلغرام: "على ما يبدو، فإن قيادة جيش الدفاع الإسرائيلي تستريح على أمجاد الانتصارات الطويلة الماضية"."وأضافت الصحيفة، "من جانبه، قال أندريه سولداتوف، الخبير في شؤون الأجهزة الأمنية الروسية، إن مثل هذه التعليقات "تكشف النقاب عن الصدمة النفسية الحادة التي عانى منها الجيش الروسي بعد هجومه الكارثي على أوكرانيا في الأشهر الأولى من عام 2022". وأضاف: "من الصعب تحمل خسارة الاحترام العالمي بالنسبة لدولة ذات تقاليد عسكرية تفخر بها. لذا فإن الارتياح الذي قدمته حماس أدى إلى سيل من الشماتة. هل ضحكتم على عدم كفاءتنا سابقاً؟ الآن حان دورنا". وفي التلفزيون الرسمي الروسي، سخر المعلقون أيضًا من عشرات الآلاف من اليهود الروس الذين غادروا إلى إسرائيل بعد الغزو الروسي لأوكرانيا لتجنب التعبئة. وقال فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما، في كلمته أمام البرلمان الروسي يوم الأربعاء، إن الروس الذين فروا من البلاد إلى جانب أوكرانيا يجب أن يُتهموا بالخيانة ويُرسلوا للعمل في المناجم".وتابعت الصحيفة، "في غضون ذلك، يبدو أن أوكرانيا قد وضعت جانباً مشاكلها السابقة مع إسرائيل، حرصاً منها على ملء فراغ الصداقة الذي خلفته روسيا وراءها. في خطاب ألقاه إلى جانب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، شبه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هجوم حماس على إسرائيل في نهاية هذا الأسبوع بالغزو الروسي لأوكرانيا، وقال إن شعبه يقف إلى جانب إسرائيل لأنهم يفهمون ما يعنيه التعرض لهجمات إرهابية. وأضاف: "الفرق الوحيد هو أن هناك منظمة إرهابية هاجمت إسرائيل، وهنا دولة إرهابية هاجمت أوكرانيا"."