بعد يوم واحد من زيارة بلينكن.. وزير الدفاع الأميركي يصل إلى تل أبيب

وصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الجمعة إلى "إسرائيل"، في زيارة لإعلان دعم الولايات المتحدة لتل أبيب في أعقاب الهجوم التي شنته حركة "حماس"، وبالتزامن مع الهجوم الواسع الذي أطلقته إسرائيل على قطاع غزة.

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تأتي زيارة وزير الدفاع الأميركي إلى إسرائيل، بعد يوم واحد من زيارة مماثلة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذي يزور العاصمة الأردنية عمان، إذ من المنتظر أن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس.



وتعهدت واشنطن بتقديم، دعماً عسكرياً واسع النطاق لإسرائيل، في أعقاب هجوم السبت الماضي، بينما تحركت حاملة طائرات أميركية إلى شرق البحر المتوسط للمساعدة في العمليات العسكرية الإسرائيلية. (الشرق)