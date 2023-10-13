بعدما مدح "الحزب"... ترامب يُصدر بياناً هذا ما جاء فيه

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بعدما انتقد الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو، ووصف "حزب الله" بـ"الذكيّ جدّاً"، أصدر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بياناً، أكد فيه "ألا صديق أو حليف أفضل منه لإسرائيل".وقال ترامب: "تحت قيادتي، وقفت الولايات المتحدة في تضامن تامّ مع إسرائيل، ونتيجة لذلك، أصبحت إسرائيل آمنة".كما ذكر بالاتفاقيات التي عقدت في عهده بين عدد من الدول العربية وتل أبيب، والتي كان من المستبعد أن تحصل لولاه.وشدّد على أنه "مع عودته إلى البيت الأبيض ستكون إسرائيل آمنة مرة أخرى". (العربية)