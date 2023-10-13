الملك عبد الله الثاني يحذر من "العقاب الجماعي" بحق سكان غزة

Advertisement

حذّر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في عمان، الجمعة، من أية محاولة لتهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.وحذّر الملك من "أية محاولة لتهجير الفلسطينيين من كافة الأراضي الفلسطينية أو التسبب في نزوحهم"، مؤكدا ضرورة "عدم ترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين"، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي.ووصل بلينكن إلى عمان للقاء الملك والرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبل استكمال جولته الإقليمية بزيارة قطر والسعودية ومصر والإمارات.ويسعى بلينكن خلال جولته لزيادة الضغط على حماس، في ظل ترجيح مضي إسرائيل نحو عملية برية في قطاع غزة.ويأتي تحذير العاهل الأردني، الجمعة، بعدما أمرت إسرائيل سكان مدينة غزة بإخلائها والنزوح جنوبا، في قرار أكدت الأمم المتحدة أنه يطال 1.1 مليون شخص وحذرت من تبعاته "المدمّرة".