حادثة أمنيّة تهزّ مدرسة في فرنسا... أستاذ يتعرّض للطعن وإصابة شخصين آخرين

قام رجلٌ يحمل سكيناً بطعن أستاذ، داخل مدرسة "غامبيتا"، في مدينة آراس، وأصاب شخصين آخرين، بحسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسيّة، نقلاً عن مصدر في الشرطة.

وأعلن وزير الداخليّة الفرنسيّة جيرالد دارمانان أنّ الشرطة أوقفت الفاعل. ( لو موند)