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عربي-دولي

"تبعات خطيرة".. بوتين يعلق على عملية إسرائيل البرية في غزة

Lebanon 24
13-10-2023 | 06:29
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حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، من أن شنّ إسرائيل هجوما بريا في غزة سيؤدي إلى "خسائر غير مقبولة على الإطلاق بين المدنيين" الفلسطينيين.

وأضاف "استخدام آليات ثقيلة في مناطق مدنية هي مسألة معقدة لها تبعات خطيرة... الأهم الآن هو وقف إراقة الدماء"، مضيفا أن روسيا "مستعدة للعمل مع شركاء لهم دور بناء". (سكاي نيوز عربية) 
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