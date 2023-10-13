"العمليّة خطيرة للغاية"... ما تداعيات إجتياح إسرائيل لغزة برّياً؟

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ويُحذّر الخبير العسكري ورئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الإستراتيجية العميد سمير راغب من أن اجتياح قطاع غزة، سيكون مغامرة محفوفة بالمخاطر، ويقول إنّ "الجيش الإسرائيلي حاول اجتياح القطاع سابقا عام 2014، وفشل". ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ خبراء عسكريين حذّروا من أن إقدام الجيش الإسرائيلي على اجتياح بري لقطاع غزة ستكون له عواقبه الوخيمة على إسرائيل نفسها، وليس القطاع فقط، وسيجر عليها تكاليف عسكرية وسياسية واقتصادية كبيرة.ويُحذّر الخبير العسكري ورئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الإستراتيجية العميد سمير راغب من أن اجتياح قطاع غزة، سيكون مغامرة محفوفة بالمخاطر، ويقول إنّ "الجيش الإسرائيلي حاول اجتياح القطاع سابقا عام 2014، وفشل".

ويُضيف: "المناطق الاستيطانية في غلاف غزة، لم تكن بمأمن من ضربات المقاومة، فكيف سيكون الوضع لو دخل الإسرائيليون القطاع بأنفسهم؟، سيتعرضون للهجمات بشكل يومي".

ويُشير إلى أنّ "إعادة ربط القطاع مرة بأخرى بإسرائيل، سيجعلها مسؤولة عن القطاع، وستجد اسرائيل نفسها مكلفة بتوفير المياه والكهرباء وإدخال المواد الغذائية للسكان، وفق القانون الدولي".

ويقول: "سيكون الجيش الإسرائيلي عرضة لنيران الفلسطينيين بشكل يومي، ولن تستطيع إسرائيل تحمل المسؤولية القانونية أمام العالم عن القتلى والمصابين الذين سيسقطون من الطرفين".

ويُتابع: "لا توجد قيمة مضافة لعودة احتلال القطاع؛ فهو أعلى كثافة سكانية في العالم؛ حيث يعيش مليونا شخص في شريط ساحلي ضيق".

ويرى أنّه "إذا ما وقع الاجتياح البري، سيكون اجتياحا جزئيا مدفوعا من القيادة السياسية للبحث عن أي نصر معنوي لتهدئة المستوطنين الغاضبين من الهجمات التي تعرضوا لها".



بدوره، توقع العقيد ريتشارد كيمب، ضابط متقاعد بالجيش البريطاني، في تعليقه لمجلة "نيوزويك" الأميركية أنه "إذا قررت إسرائيل التدخل بريا ستكون العملية خطيرة للغاية".



وفسر ذلك بأن "هجوم حماس الأخير تم التخطيط له لعدة أشهر، بالتأكيد خططوا لصد رد فعل إسرائيل، ستتم زراعة المنطقة بأكملها بالأفخاخ المتفجرة والألغام ومواقع القناصة والكمائن وأنفاق الهجوم".



ورغم تدريب الجيش الإسرائيلي على مواجهة هذه الأمور، إلا أن كيمب يرى أنه "بغض النظر عن مقدار التدريب، فإن دخول غزة بريا يعد شكلا خطيرا للغاية من العمليات العسكرية".



واعتبر الخبير العسكري البريطاني أن القوات الجوية الإسرائيلية يمكن أن تحقق أهداف حكومتها المتمثلة في إصابة حماس بالشلل من خلال الضربات الجوية وحدها "لكنها مُنعت من القيام بذلك في السابق بسبب الضغوط الدولية"، وفق رأيه. (سكاي نيوز)