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عربي-دولي

خريطة تكشف توزيع "الكثافة السكانية" في قطاع غزة

Lebanon 24
13-10-2023 | 08:30
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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ الخرائط تُظهر توزيع الكثافة السكانية في منطقة شمال قطاع غزة التي أمر الجيش الإسرائيلي قاطنيها بالإخلاء، وسط وجود ترجيحات لاتجاه إسرئيل نحو الهجوم البري.

وعكست الخرائط كثافة سكانية مرتفعة في الشمال قياسا ببقية مناطق القطاع، والتي دعت إسرائيل إلى إخلائها والتوجه جنوب وادي غزة.
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وتمتد مساحة تلك المنطقة، على 19 كيلومتراً تقريبا، من القطاع البالغ طوله طوله 41 كيلومتراً، ويسكنها مليون ومئة ألف شخص.

أما بالنسبة للمنطقة التي وردت في أمر الإخلاء الإسرائيلي الذي طالب سكان القطاع بالانتقال إليها وهي "وادي غزة" فهي تمتد من منطقة جبل شجرة البقار القريبة من مستوطنة سديه بوكر، ويمتد حتى البحر المتوسط قريبا من منطقة الزهراء في قطاع غزة.

ويتراوح عرضه بين 40 مترا في أضيق مناطقه، ويتسع حتى يصل إلى 400 مترا في الساحل الغربي لقطاع غزة. ويُقسم الوادي قطاع غزة جغرافيا إلى قسمين، شمالي وجنوبي.

وتضم المنطقة الجنوبية للوادي عشرات البلدات والأحياء والمخيمات الفلسطينية، من بينها النصيرات ودير البلح والبريج والمغازي وخان يونس وعبسان ورفح. (سكاي نيوز)
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