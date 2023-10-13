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كشفت وسائل إعلام إيرانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يواجه حكما بـ"99 جلدة"، في حال زار إيران مرة أخرى.فخلال تواجده مع النصر السعودي في طهران في أيلول الماضي، استقبل رونالدو الرسامة الإيرانية فاطمة حمامي، التي تعاني من إعاقة جسدية، في لفتة إنسانية لقيت إعجابا كبيرا.وأهداها "الدون" قميصا موقعا، ثم احتضنها وقبّل رأسها. في المقابل، قدّمت له فاطمة بعض أعمالها التي رسمتها بقدميها.وتقدم محامون إيرانيون بشكوى ضد كريستيانو بسبب احتضانه الرسامة فاطمة حمامي، فمعانقة أو لمس امرأة تُعدّ بمثابة "زنا" في إيران. (سكاي نيوز)