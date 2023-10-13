أُطلق من غزة باتّجاه حدود فلسطين المحتلة مع لبنان... "حماس" استهدفت مقر قيادة المنطقة الشمالية بصاروخ "عياش 250"

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" أنها استهدفت مقر قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي في مدينة صفد في منطقة الجليل بصاروخ "عياش 250".



إلى ذلك، قالت "يديعوت أحرونوت"، إنّ "الصاروخ الأخير الذي أطلق من غزة باتجاه شمال إسرائيل هو الصاروخ الأطول مدى الذي يُطلق من القطاع". (روسيا اليوم - الجزيرة)

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