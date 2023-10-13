غداً... الأرض على موعد مع الكسوف الحلقي للشمس

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أعلن المكتب الإعلامي للقبة السماوية في موسكو أنه سيحدث كسوف حلقي للشمس يوم 14 تشرين الاول الجاري يمكن مشاهدته في مناطق متفرقة من الأرض، ولكن الروس لن يتمكنوا من رؤيته.ويتميز هذا النوع من كسوف الشمس بتشكل "حلقة النار" أو "الإكليل" حول القمر الذي يغطي قرص الشمس. وأقصى مرحلة كسوف ستبلغ 0.95.وتجدر الإشارة إلى أن كسوف الشمس والقمر يحدث مرة كل ستة أشهر، بفارق أسبوعين. تصطف الشمس والأرض والقمر في هذه اللحظات في خط واحد. وعندما تكون الأرض في المنتصف يلاحظ خسوف القمر، وإذا كان القمر فيلاحظ كسوف الشمس. (روسيا اليوم)