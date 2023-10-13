بلغاريا.. بلدية صوفيا تمنع مسيرة مؤيدة للفلسطينيين

أعلنت رئيسة بلدية العاصمة البلغارية صوفيا، يوردانكا فاندكوفا، الجمعة، منع مظاهرة مقررة لدعم الفلسطينيين "بناء على تحذيرات من مكتب المدعي العام بالبلاد".

وطلب بيان صدر من مكتب المدعي العام عدم التظاهر، وقال البيان: "يوصى بعدم السماح بالفعاليات الجماهيرية التي تدعو إلى العنف والتي قد تؤدي إلى أعمال متطرفة، أو تبرر أعمال الإرهاب وجرائم الحرب".

وأضاف بيان المدعي العام: "في الفترة الأخيرة انتشرت دعوات على أساس تطرف ديني أو عرقي، ولهذا ولحماية المواطنين والحقوق والحريات سيتم اتخذا إجراءات وقائية دون تقديم أي تنازلات".

وبعد التحذيرات التي أطلقت من مكتب المدعي العام، كشفت رئيسة البلدية في تصريح لها أنه لن يسمح بإجراء التظاهرات المقررة في صوفيا لدعم الفلسطينيين.

وعقب قرار المنع وجهت منظمة الجالية اليهودية في بلغاريا "شالوم"، الشكر في رسالة مكتوبة لمكتب المدعي العام وبلدية صوفيا، قائلة إن "بلغاريا التي تعارض الكراهية والتمييز، تقف إلى جانب برلين وباريس ولندن وغيرها من العواصم التي تقف ضد لغة الكراهية والتطرف والتمييز".

وكان من المقرر أن تنظم تظاهرة في وسط صوفيا لدعم فلسطين بعد دعوات على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي باسم "لجنة الدفاع عن القدس". (الأناضول)