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نتنياهو: سنقضي على حماس و"تحقيق الانتصار" سيستغرق وقتا

Lebanon 24
13-10-2023 | 15:35
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "سوف نقضي على حماس"، مشيرا إلى أن ذلك سيستغرق وقتا ومبينا أن هذه الحرب أطول من أي وقت مضى.

وذكر نتنياهو، في بيان مقتضب بثه التلفزيون على غير العادة بعد دخول عطلة السبت المقدسة لدى اليهود، أن العملية الإسرائيلية في غزة "ليست سوى البداية"، مضيفا "لن ننسى ما حل بنا ولن نسمح للعالم بنسيان هذه الكارثة".
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تجدر الإشارة إلى أن نتنياهو ذاته كان قد حذّر، في اليوم التالي لإطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل، من صراع طويل الأمد وصعب بعد العملية المفاجئة مع فجر السبت 7 تشرين الاول.

وأتبع رئيس الوزراء الإسرائيلي تصريحاته هذه مساء الاثنين التالي لبدء العملية بأن هذه الحرب "فرضت علينا وأنها حرب ستحدد مصيرنا".

وأضاف أن حماس "طلبت الحرب وستواجهها"، على حد قوله، مؤكدا في الوقت نفسه أن إسرائيل تنتظرها أيام قاسية. (روسيا اليوم) 

المصدر: روسيا اليوم
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