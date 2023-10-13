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عربي-دولي
زيلينسكي يطلب من الدول الأوروبية إعارته أنظمة دفاع جوي لفصل الشتاء
Lebanon 24
13-10-2023
|
16:30
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صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الجمعة بأن كييف طلبت من بعض الدول الأوروبية نقل أنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا على الأقل خلال فترة الشتاء.
وقال الرئيس الأوكراني في ختام لقاء مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته: "توجهنا بطلب تزويدنا ببعض الأنظمة حتى لفصل الشتاء، لفترة الشتاء إلى بعض الدول - لأن لديهم القليل منها".
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وأضاف أن "هناك أنظمة ستأتي وسنحصل عليها، ولكن هناك أنظمة نبحث عنها ووجدناها حتى نتمكن من أخذها لفترة الشتاء".
ووفقا له، تعمل السلطات الأوكرانية بنشاط على زيادة عدد أنظمة الدفاع الجوي، على وجه الخصوص، من أجل حماية منشآت الطاقة وممر تصدير الحبوب. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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