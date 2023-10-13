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كتائب القسام توجه ضربة صاروخية جديدة على تل أبيب.. انفجارات ضخمة

Lebanon 24
13-10-2023 | 15:50
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أعلنت كتائب القسام توجيه ضربة صاروخية جديدة على تل أبيب وسط أنباء عن انفجارات ضخمة في المدينة.

وتشن كتائب القسام وسرايا القدس سلسلة ضربات متتالية على تل أبيب منذ ساعات الصباح اليوم الجمعة.

كما شملت موجة الصواريخ الأخيرة مدينة سديروت. 
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كما أكدت كتائب "القسام" قصف "تحشدات لقوات الاحتلال في "جفار عام" شمال شرق غزة برشقة صاروخية".

كما قصفت وحدة اتصالات تابعة للجيش الإسرائيلي.

كما نفذت القسام ضربات بقذائف الهاون استهدفت حشود عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة.

وأطلقت الجبهة الداخلية في إسرائيل تحذيرات من قصف صاوريخي وقذائف في تل أبيب، ريشون لتسيون، جفعتايم، غانوت، أزور، مشمار شيفا، حولون، هرتسليا، رمات غان، بني براك، جفعات شموئيل، أشدود، شتوليم، وسدي عوزياهو. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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