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عودة مطار حلب إلى الخدمة اعتباراً من الغد

Lebanon 24
13-10-2023 | 15:41
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أعلنت وزارة النقل السورية عودة مطار حلب الدولي إلى الخدمة اعتبارا من صباح غد السبت الثامنة صباحا، بعدما تم إصلاح أضرار العدوان الإسرائيلي عليه.
 
وقالت الوزارة في بيان: "يمكن لكل شركات الطيران إعادة برمجة رحلاتها عبر مطار حلب الدولي، إضافة إلى استمرار مطار اللاذقية أيضا، ليكونا مطارين بديلين في الوقت الحالي عن مطار دمشق الدولي الذي تستمر فيه عمليات الإصلاح والترميم للأضرار التي خلفها العدوان المجرم".
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وكانت إسرائيل قد نفذت أمس عدوانا بالصواريخ على مطاري دمشق وحلب الدوليين، ما أدى إلى خروجهما من الخدمة.

 
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