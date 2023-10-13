سياسة أميركا في الشرق الأوسط.. هل تتغيّر؟



وسرعان ما تحركت حكومة الرئيس الأميركي جو بايدن للتأكيد على مساندة تل أبيب في أزمتها الراهنة، إذ اتخذت العديد من الخطوات على المستويات العسكرية والسياسية للتأكيد على ذلك، لعل أبرزها زيارة وزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن إلى إسرائيل، مع تزويد الجيش بأسلحة وفرق عمليات خاصة.

Advertisement ويعتقد مراقبون ومحللون سياسيون أن واشنطن تجاهلت لسنوات التغيرات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والصراعات المتصاعدة في الإقليم، مع تقليص حضورها العسكري منذ العام 2022، مع الانتقال إلى شرق آسيا لاحتواء الصين، مع مواجهة روسيا وتقليص قدراتها بجانب تحدياتها الداخلية، لكن ذلك أثبت الحاجة لتغيير تلك النظرة لضمان الحفاظ على سياساتها ومصالحها، وهو ما حاولت إداركه بالدعم السريع لإسرائيل مؤخراً.



استراتيجية الأمن القومي

قبل عام من الآن، وبينما كانت الولايات المتحدة تضع جل دعمها نحو أوكرانيا في محاولة لتقليص نفوذ روسيا، مع مواجهة التطلعات الصينية، أصدر البيت الأبيض استراتيجيته الجديدة للأمن القومي، والتي وصفها بايدن بأنها "ترتكز على العالم كما هو اليوم، وتضع المستقبل الذي نسعى إليه، وتقديم خارطة طريق لكيفية تحقيق ذلك".

وقدمت الوثيقة المكونة من 48 صفحة نظرة أكثر تعمقا على نظرة إدارة بايدن للعالم، بيد أنها حددت الصين باعتبارها المنافس الوحيد لواشنطن، في إعادة تشكيل النظام العالمي، مع وضع هدف أساسي للعمل على "تقييد روسيا الخطرة". أثار تصاعد الصراع الراهن بين حماس وإسرائيل العديد من التساؤلات بشأن سياسات الإدارة الأميركية في الشرق الأوسط.وسرعان ما تحركت حكومة الرئيس الأميركي جو بايدن للتأكيد على مساندة تل أبيب في أزمتها الراهنة، إذ اتخذت العديد من الخطوات على المستويات العسكرية والسياسية للتأكيد على ذلك، لعل أبرزها زيارة وزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن إلى إسرائيل، مع تزويد الجيش بأسلحة وفرق عمليات خاصة.ويعتقد مراقبون ومحللون سياسيون أن واشنطن تجاهلت لسنوات التغيرات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والصراعات المتصاعدة في الإقليم، مع تقليص حضورها العسكري منذ العام 2022، مع الانتقال إلى شرق آسيا لاحتواء الصين، مع مواجهة روسيا وتقليص قدراتها بجانب تحدياتها الداخلية، لكن ذلك أثبت الحاجة لتغيير تلك النظرة لضمان الحفاظ على سياساتها ومصالحها، وهو ما حاولت إداركه بالدعم السريع لإسرائيل مؤخراً.قبل عام من الآن، وبينما كانت الولايات المتحدة تضع جل دعمها نحو أوكرانيا في محاولة لتقليص نفوذ روسيا، مع مواجهة التطلعات الصينية، أصدر البيت الأبيض استراتيجيته الجديدة للأمن القومي، والتي وصفها بايدن بأنها "ترتكز على العالم كما هو اليوم، وتضع المستقبل الذي نسعى إليه، وتقديم خارطة طريق لكيفية تحقيق ذلك".وقدمت الوثيقة المكونة من 48 صفحة نظرة أكثر تعمقا على نظرة إدارة بايدن للعالم، بيد أنها حددت الصين باعتبارها المنافس الوحيد لواشنطن، في إعادة تشكيل النظام العالمي، مع وضع هدف أساسي للعمل على "تقييد روسيا الخطرة".

وتمثلت نظرة الأمن القومي الأميركي بالنسبة للشرق الأوسط، في كونه "المنطقة الأكثر تكاملا التي من شأنها أن تعزز السلام والازدهار الإقليمي، ولكن مع تقليل متطلبات الموارد التي تفرضها المنطقة على الولايات المتحدة على المدى الطويل".

وتسببت الانتقادات المتصاعدة في الداخل الأميركي جراء التدخل في حروب باهظة التكلفة سواءً في العراق وأفغانستان واستنفاد كميات هائلة من الموارد، إلى تقنين التشريعات المتعلقة بتخفيض التواجد العسكري في المنطقة، بل والانسحاب من أجزاء فيها.

وهذا ما ظهر مع انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان في آب 2021، لتنهي بذلك واحدة من أطول الاشتباكات العسكرية التي خاضتها الولايات المتحدة.



وجنبا إلى جنب مع ذلك، اعتبرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، أن النهج الأميركي في السنوات الأخيرة كانت له نتائج عكسية للغاية، وعلى سبيل المثال اتخذت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، على وجه الخصوص، خطوات لتهميش عملية السلام والفلسطينيين بشكل عام، وأصبح ينظر إلى الولايات المتحدة على أنها تدعم الحكومة الإسرائيلية المتطرفة نسبيا في عهد نتنياهو، حتى مع خروج العديد من المواطنين الإسرائيليين إلى الشوارع احتجاجا على سياساته.

وأضافت في تحليلها أن "هجمات حماس تشكك في النهج الأميركي بأكمله تجاه المنطقة، كما أن تجاهل القضية الفلسطينية أثناء محاولة تشكيل كتلة أمنية تدعمها الولايات المتحدة دفعت الجماعات المسلحة الإقليمية إلى الاقتراب من إيران وشددت خطوط الصراع القائمة".

وأضافت: "كانت سياسة الشرق الأوسط في عهد بايدن فوضى فظيعة ومشوشة، وحان الوقت لاتخاذ خطوات جريئة".