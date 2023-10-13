Advertisement

عربي-دولي

بايدن: نعمل بكلّ جهد للبحث عن الرهائن الأميركيين في غزّة

Lebanon 24
13-10-2023 | 19:27
A-
A+
Doc-P-1117597-638328474712875108.jpg
Doc-P-1117597-638328474712875108.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن "إداراته تعمل بكل جهد للبحث عن الرهائن الأميركيين الذين تحتجزهم حركة حماس في صراعها مع إسرائيل، وذلك وفقا لمقطع من مقابلة مدتها ساعة نُشرت الجمعة".
وأضاف بايدن: "لن أخوض في تفاصيل الأمر"، مشيرا إلى أنهم "يبذلون كل جهد".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:31 | 2023-10-13
23:27 | 2023-10-13
23:21 | 2023-10-13
23:04 | 2023-10-13
18:26 | 2023-10-13
18:00 | 2023-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24