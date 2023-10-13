بايدن: نعمل بكلّ جهد للبحث عن الرهائن الأميركيين في غزّة

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن "إداراته تعمل بكل جهد للبحث عن الرهائن الأميركيين الذين تحتجزهم حركة حماس في صراعها مع إسرائيل، وذلك وفقا لمقطع من مقابلة مدتها ساعة نُشرت الجمعة".

وأضاف بايدن: "لن أخوض في تفاصيل الأمر"، مشيرا إلى أنهم "يبذلون كل جهد".

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