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نتنياهو: هذه مجرد بداية

Lebanon 24
13-10-2023 | 23:04
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فيما يكثر الحديث عن اجتياح بري وشيك لقطاع غزة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن ما تشهده غزة الآن من هجمات ليس سوى البداية، وإن إسرائيل لن تنسى "الفظائع" التي ارتكبت بحقها.
ومع حشد عشرات الآلاف من القوات الإسرائيلية على حدود غزة، قال نتنياهو في كلمة بثها التلفزيون "أعداؤنا بدأوا للتو في دفع الثمن. لا أستطيع الكشف عما سيحدث، لكنني أقول لكم إن هذه مجرد البداية.. إسرائيل توجه ضربات بقوة غير مسبوقة".
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كما أضاف أن الإسرائيليين متحدون في هذه الحرب.

"تبعات مدمرة"
أتت تصريحات نتنياهو مع حركة نزوح آلاف الفلسطينيين من غزة اليوم باتجاه الجنوب بعد تحذيرات وجهها الجيش الإسرائيلي ورفضتها حماس، وأكدت الأمم المتحدة أنها تشمل 1,1 مليون شخص، وستكون لها تبعات "مدمّرة".
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