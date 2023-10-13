اعتقال شابة في بريطانيا.. ألقت كلمة داعمة لحماس

أعلنت الشرطة البريطانية أنها اعتقلت شابة تبلغ 22 عاما للاشتباه بإلقائها كلمة مؤيدة لحركة حماس، على الرغم من تجريم القوانين في بريطانيا الدعم الصريح للمنظمات المحظورة.

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وقالت الشرطة في بيان إن الشابة اعتقلت بموجب قانون الإرهاب الخميس بعد التحقيق في كلمة ألقتها خلال تظاهرة احتجاجية الأحد في مدينة برايتون.وأضاف البيان أن الشرطة تريد التحدث إلى أي شخص شارك في التظاهرة، وخاصة أولئك الذين قد يكون لديهم لقطات مصورة.وتصنف بريطانيا حركة حماس التي شن مسلحوها هجوما غير مسبوق على إسرائيل منظمة إرهابية وتحظر أي نشاط لها.ويمكن أن يتعرض أعضاء حماس أو الذين تثبت إدانتهم بالدعوة إلى دعم حماس للسجن مدة تصل إلى 14 عاما بحسب القانون البريطاني.ويأتي اعتقال الشابة بعد أن تعهد رئيس الوزراء ريشي سوناك في وقت سابق هذا الأسبوع "بمحاسبة الأشخاص" الذين يتبين دعمهم لحماس.