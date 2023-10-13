الجمهوريون يرشحون جيم جوردان لرئاسة مجلس النواب الأميركي

رشح الجمهوريون المحافظ المتشدد جيم جوردان لمنصب رئيس مجلس النواب الأميركي، مع مرور عشرة أيام على الفراغ في رئاسة المجلس الذي أصاب واشنطن بالشلل.



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وأعطى انسحاب سكاليز بعدما تبين أنه لن يتمكن من جمع ال217 صوتا المطلوبة فرصة ثانية لجوردان النائب عن أوهايو والبالغ 59. وأعلن ستيف سكاليز، زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب والمنتخب عن ولاية لويزيانا (جنوب شرق) مساء الخميس سحب ترشيحه، بعد يومين من فوزه بفارق ضئيل في تصويت داخلي للحزب في مواجهة جيم جوردان، رئيس لجنة الشؤون القضائية.وأعطى انسحاب سكاليز بعدما تبين أنه لن يتمكن من جمع ال217 صوتا المطلوبة فرصة ثانية لجوردان النائب عن أوهايو والبالغ 59.

وفضل الجمهوريون جوردان الذي يحظى بالتأييد في أوساط اليمين ومن ترامب ايضا رغم كونه شخصية مثيرة للانقسام، على أوستن سكوت عضو الكونغرس عن ولاية جورجيا.إلى هذا، ذكرت وسائل إعلام أميركية أن جوردان تغلب على سكوت في تصويت داخلي ثان للجمهوريين هذا الأسبوع بغالبية 124 صوتا مقابل 81، ما يعني أنه سيحتاج إلى الحصول على دعم أكثر من 90 جمهوريا آخرين للفوز برئاسة مجلس النواب.