في أكياس بيضاء.. جثث مجهولة في مستشفى الشفاء بغزة

تراصت جثث لمجهولي الهوية في ساحة مستشفى الشفاء بمدينة غزة مساء اليوم الجمعة بعد تعذر التعرف على هويات أصحابها الذين سقطوا في قصف إسرائيلي.

ووضعت الجثث في أكياس بيضاء، ووقف عشرات الفلسطينيين يترحمون على أصحابها الذين انضموا لقائمة طويلة من ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السبت الماضي.

Advertisement

إلى هذا، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن إجمالي عدد قتلى القصف الإسرائيلي لغزة ارتفع إلى 1900 بينهم 614 طفلا.



كما أوضحت أن عدد المصابين في غزة ارتفع إلى 7696 منذ يوم السبت الماضي.



ونقلت الوزارة عن مدير مجمع الشفاء الطبي قوله إن 35 ألفا من سكان القطاع نزحوا إلى مجمع الشفاء بسبب الهجمات الإسرائيلية.