معركة "طوفان الأقصى" تدخل أسبوعها الأوّل.. إستهداف غزّة يتواصل والضفة تشتعل!

دخلت معركة "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" ضد إسرائيل أسبوعها الأول اليوم السبت، في وقتٍ تواصل فيه تل أبيب حملتها العسكرية ضدّ غزة من خلال قصف المدنيين وإزهاق أرواح الآلاف من المدنيين الأبرياء.

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وفجر السبت، تجدّدت الغارات الإسرائيلية على القطاع، وتزامن ذلك مع إندلاع إشتباكات مسلحة عنيفة بين مسلحين فلسطينيين وجنود إسرائيليين في مخيم جنين، اثر اقتحام قوة إسرائيلية للمخيم.



وذكرت مصادر فلسطينية أنّ المسلحين فجروا عبوة ناسفة بأحدى آليّات الجيش الإسرائيلي خلال الإقتحام، وذلك وفق ما ذكرت وكالة "روسيا اليوم".



عدد الشهداء إلى إرتفاع



وفي ظلّ إستمرار التوتر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1951، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 6500 جريحاً، وذلك منذ بداية الحرب في غزة السبت الماضي.



وفي‎ الضفة الغربية، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 51 ، بعدما إستشهد 16 مواطناً بينهم أطفال الجمعة برصاص إسرائيلي إثر إشتباكات عنيفة شهدتها المنطقة، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 950 جريحاً.

نصف مليون ينزحون من غزة

وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن عشرات الآلاف في غزة فروا باتجاه جنوب القطاع بعدما أمهلت إسرائيل الفلسطينيين 24 ساعة لإخلاء مناطق شمال القطاع قبل هجوم بري مرتقب.



وأضاف المكتب على موقعه الإلكتروني أنه قبل أمر الإخلاء، نزح ما يربو على 400 ألف فلسطيني داخل القطاع بسبب الأعمال القتالية.



وكانت منظمة الصحة العالمية دعت إسرائيل إلى إلغاء أوامرها لأكثر من مليون شخص يعيشون في شمال قطاع غزة بإخلاء منازلهم، والتوجه جنوبا.



ومع ارتفاع حدة التصعيد في قطاع غزة وسط ترجيحات لاتجاه إسرائيل نحو الهجوم البري، أبلغ الجيش الإسرائيلي سكان القطاع بإخلاء منازلهم والتوجه نحو الجنوب، إذ قال في نص البيان الذي ألقاه على سكان القطاع: "إلى سكان مدينة غزة، المنظمات الإرهابية قد بدأت الحرب ضد دولة إسرائيل، مدينة غزة أصبحت ساحة معركة، عليكم إخلاء بيوتكم فورا والتوجه إلى جنوب وادي غزة".



وفي حين دعت الأمم المتحدة بقوة إلى إلغاء أي أمر من هذا القبيل، لتجنب ما يمكن أن يحول ما هو بالفعل مأساة إلى وضع كارثي، اعتبرت منظمة الصحة أن الإخلاء الجماعي "سيمثل كارثة للمرضى والعاملين الصحيين وغيرهم من المدنيين الذين سيبقون في المنطقة أو يعلقون في أثناء حركة النزوح الجماعي".



وأعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخليا عن "فزعها" من أمر الإخلاء، والذي يشكل جريمة ضد الإنسانية.



وقالت باولا غافيريا بيتانكور في بيان "نشعر بالفزع من فكرة إلحاق مليون فلسطيني بـ423 ألف شخص أخرجوا بالفعل من منازلهم بسبب العنف الذي وقع الأسبوع الماضي".



وأضافت "من غير المعقول أن يتمكن أكثر من نصف سكان غزة من المرور عبر منطقة حرب نشطة دون عواقب إنسانية مدمرة، خاصة مع حرمانهم من السلع والخدمات الأساسية".



وذكّرت الخبيرة الكولومبية أن "التهجير القسري للسكان يشكل جريمة ضد الإنسانية، والعقاب الجماعي محظور بموجب التشريعات الإنسانية الدولية".



كذلك، دعت المقررة الأممية إسرائيل إلى التراجع عن الدعوة.



بايدن: نعمل للبحث عن الرهائن الأميركيين في غزة



وتزامناً مع ما يجري في غزة والضفة، أعلنت القيادة الوسطى الأميركيّة وصول طائرات من "طراز F-15E" إلى منطقة مسؤولية القيادة الوسطى الأميركية لتعزيز العمليات الجوية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.



من جهتهِ، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن إداراته تعمل بكل جهد للبحث عن الرهائن الأميركيين الذين تحتجزهم حركة حماس في صراعها مع إسرائيل، وذلك وفقاً لمقطع من مقابلة مدتها ساعة نُشرت الجمعة.



وأضاف بايدن: "لن أخوض في تفاصيل الأمر، ونبذل كل جهدٍ مطلوب".



وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي تحدث مع أفراد من عائلات 14 أميركياً فقدوا بعد الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل.



بدوره، لفت المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إلى أنّ بايدن وفريقه أبلغوا العائلات أن السلطات الأميركية ستبذل كلما في وسعها لإعادة هؤلاء الأشخاص إلى عائلاتهم.



وقال كيربي للصحفيين: "إنهم مواطنون أميركيون. إنهم ينتمون إلى وطنهم مع عائلاتهم".



وأكد البيت الأبيض مقتل 22 أميركيا في هجمات حماس على إسرائيل، وقال كيربي إن السلطات الأميركية ما زالت تعمل للحصول على مزيد من المعلومات حول عدد الأميركيين بين الرهائن الذين احتجزتهم حماس.



وكان مسؤول رفيع في البنتاغون قال لشبكة "سكاي نيوز عربية"، الثلاثاء، إنه لا يستبعد "أي سيناريو" لتحرير الرهائن الأميركيين في قبضة حركة حماس بقطاع غزة.



تحرُّك روسي



إلى ذلك، أظهرت مسودة اطلعت عليها وكالة "رويترز" أن روسيا اقترحت على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً بشأن صراع إسرائيل وحماس يدعو إلى وقف إنساني لإطلاق النار والتنديد بالعنف ضد المدنيين وجميع الأعمال الإرهابية.



ويدعو مشروع القرار الذي يقع في صفحة واحدة أيضاً إلى الإفراج عن الرهائن ووصول المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين الذين يحتاجون للإجلاء.



وقال دبلوماسيون إن النص سُلم إلى المجلس الذي يتألف من 15 عضوا خلال اجتماع مغلق حول الصراع الجمعة.



وتأتي هذه الخطوة بعد أن حثت دول إسرائيل على وقف الهجمات على شمال غزة حيث تحدى أكثر من مليون مدني أمراً إسرائيلياً بالإخلاء قبل أن تبدأ القوات الإسرائيلية في ملاحقة عناصر حماس الذين شنوا هجوما على إسرائيل في مطلع الأسبوع.



ويشير مشروع القرار الروسي إلى إسرائيل والفلسطينيين، لكنه لا يذكر حماس على نحو مباشر.



ويحتاج قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى 9 أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين أو روسيا حق النقض (فيتو).



ولم يتضح حتى الآن متى أو ما إذا كانت روسيا ستطرح مشروع القرار للتصويت.



التهديد الإسرائيلي مُستمر



ويوم أمس الجمعة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إن هجوم إسرائيل المضاد المستمر منذ أسبوع على غزة رداً على هجوم حماس "ليس سوى بداية"، إلا أنه لم يستفض فيما قد يأتي لاحقا أو المدة التي سيمتد فيها الهجوم.



وأضاف نتنياهو في بيان مقتضب بثه التلفزيون على غير العادة بعد دخول عطلة السبت المقدسة لدى اليهود: "نهاجم أعداءنا بقوة غيرمسبوقة.. أؤكد أن هذا ليس سوى بداية".



ماذا عن جبهة لبنان؟



وحالياً، يُخيّم الهدوء الحذر على كافة الحدود الجنوبيّة مع فلسطين المحتلة بعدما شهدت المنطقة توتراً كبيراً خلال الساعات الماضية، وآخر فصوله تمثل بإعلان الجيش الإسرائيليّ في وقتٍ مبكر اليوم السبت، قصف موقع تابع لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، رداً على اختراق أجسام جوية مجهولة إسرائيل" وإطلاق النار على طائرة مسيرة إسرائيلية.



ولفت جيش العدو إلى أنهُ "اعترض هذه الأجسام والنيران التي أطلقت على الطائرة المسيرة".



كذلك، وزارة الدفاع الإسرائيلية إنه تم اعتراض هدفين مجهولين فوق مدينة حيفا، مشيرة إلى أن نظام صفارات الإنذار لم تفعل وفقا للبروتوكول الاعتيادي.



ومساء أمس الجمعة، طال قصفٌ إسرائيليّ طال بلدات عدّة من بينها علما الشعب والضهيرة والعديسة رداً على إنفجار وقع عند السياج الحدودي في بلدة حنيتا خلال محاولة مسلحين مجهولي الهوية التسلل باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وكان الإستهداف الإسرائيلي الوحشيّ قد طال طواقم الصحافيين في بلدة علما الشعب، ما أدى إلى إستشهاد الزميل المصور في وكالة "رويترز" عصام عبدالله وإصابة عدد من الصحافيين الآخرين من بينهم مراسلة قناة "الجزيرة" الزميلة كارمن جوخدار. كذلك، طال القصف الإسرائيليّ بُرجاً تابعاً لمخابرات الجيش في خراج علما من دون أن يُسفر ذلك عن إصابة أيّ أحد من العسكريين.



وفي ظلّ حلقة التوتر التي استمرّت لساعات، سُجلت إشتباكات عنيفة بين الإسرائيليين و "حزب الله" في خلّة المحافر بين العديسة وهونين، وقد جاء ذلك عقب مهاجمة الحزب مواقع إسرائيلية عديدة هي: العباد، مسكفعام، راميا، جل العلام، وذلك وفق بيانٍ صادر عنه.



وإثر ما حصل من إشتباكات وقصفٍ إسرائيليّ طال الأراضي اللبنانية، أصدر الناطق الرسمي بإسم قوات "اليونيفيل" بياناً قال فيه إنّه "عند حوالى الساعة 5:20 من مساء الجمعة، وقع تبادل كثيف لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في محيط بلدات علما الشعب وعيتا الشعب والضهيرة والعديسة وحولا".



وأضاف: "علمنا ببالغ الحزن انه خلال تبادل إطلاق النار المذكور قُتل مصور صحفي لبناني، كما وردت أنباء عن إصابة صحفيين آخرين".



وتابع: "مع استمرار تصاعد التوترات بشكل خطير، يدعو رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو إلى وقف إطلاق النار بشكل عاجل. إن احتمال خروج هذا التصعيد عن نطاق السيطرة واضح، ويجب وقفه".