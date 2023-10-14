Advertisement

عربي-دولي

"عنوانٌ موحد" عن غزّة يتصدّر الصحافة الغربيّة.. ما هو؟

Lebanon 24
14-10-2023 | 00:17
A-
A+
Doc-P-1117632-638328650191079954.jpg
Doc-P-1117632-638328650191079954.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أجمعت مواقع إخبارية أجنبية ناطقة باللغة الإنكليزية على عنوان رئيسي في صفحاتها الرئيسية، وهو التحذير الإسرائيلي لنصف سكان قطاع غزة بإخلاء منازلهم، والتوجه جنوباً، وذلك قبل شن تل أبيب عملية برية محتملة ضدّ حركة "حماس" في القطاع.
Advertisement

بالإضافة إلى ذلك، تبث هذه المواقع تغطية تلفزيونية مباشرة للضربات الإسرائيلية على القطاع.

سي إن إن

موقع "سي إن إن" حمل عنواناً عريضاً على صفحته الرئيسية تحت: إسرائيل تحذّر نصف سكان غزة بالإخلاء جنوباً.

كذلك، نشرت الصفحة عناوين فرعية أخرى تطرقت إلى الصراع الدموي الحالي بين إسرائيل وحركة حماس.

فوكس نيوز

شبكة "فوكس نيوز" عنونت بدورها: الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيراً لأكثر من مليون مدني فلسطيني في شمال غزة بالإجلاء خلال 24 ساعة.

مع هذا، تصدّر عنوان: "اخرجوا الآن"، GET OUT NOW مع صورة خلفية لطابور من الدبابات الإسرائيلية، في تحذير عن عملية برية وشيكة ضد "غزة".

واشنطن بوست

الواشنطن بوست عنونت: إسرائيل تحثّ 1.1 مليون في شمال غزة بالإجلاء عنها.

نيويورك تايمز

من جانبها ومع بثها المباشر للدمار في غزة جراء القصف الإسرائيلي، عنونت "نيويورك تايمز": إسرائيل ترد في قطاع غزة في غياب أي مؤشرات إغاثة للمدنيين.

فاينانشال تايمز

"فاينانشال تايمزعنونت": إسرائيل تدعو لإجلاء مليون شخص من شمال غزة.. كذلك، نشر الصحيفة صورة لفلسطيني يحمل طفلة مصابة جراء القصف الإسرائيلي للمدينة المأهولة. (بلينكس - blinx)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:48 | 2023-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:09 | 2023-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:36 | 2023-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2023-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2023-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:49 | 2023-10-14
01:37 | 2023-10-14
01:22 | 2023-10-14
01:10 | 2023-10-14
01:06 | 2023-10-14
00:45 | 2023-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24