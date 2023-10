"عنوانٌ موحد" عن غزّة يتصدّر الصحافة الغربيّة.. ما هو؟

Advertisement

بالإضافة إلى ذلك، تبث هذه المواقع تغطية تلفزيونية مباشرة للضربات الإسرائيلية على القطاع.موقع "سي إن إن" حمل عنواناً عريضاً على صفحته الرئيسية تحت: إسرائيل تحذّر نصف سكان غزة بالإخلاء جنوباً.كذلك، نشرت الصفحة عناوين فرعية أخرى تطرقت إلى الصراع الدموي الحالي بين إسرائيل وحركة حماس.شبكة "فوكس نيوز" عنونت بدورها: الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيراً لأكثر من مليون مدني فلسطيني في شمال غزة بالإجلاء خلال 24 ساعة.مع هذا، تصدّر عنوان: "اخرجوا الآن"، GET OUT NOW مع صورة خلفية لطابور من الدبابات الإسرائيلية، في تحذير عن عملية برية وشيكة ضد "غزة".الواشنطن بوست عنونت: إسرائيل تحثّ 1.1 مليون في شمال غزة بالإجلاء عنها.من جانبها ومع بثها المباشر للدمار في غزة جراء القصف الإسرائيلي، عنونت "نيويورك تايمز": إسرائيل ترد في قطاع غزة في غياب أي مؤشرات إغاثة للمدنيين."فاينانشال تايمزعنونت": إسرائيل تدعو لإجلاء مليون شخص من شمال غزة.. كذلك، نشر الصحيفة صورة لفلسطيني يحمل طفلة مصابة جراء القصف الإسرائيلي للمدينة المأهولة.