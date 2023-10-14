واشنطن تمنع دبلوماسييها من الدعوة إلى "خفض التصعيد" في غزة

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أرسلت وزارة الخارجية الأميركية مذكرة داخلية إلى دبلوماسييها العاملين في القضايا المرتبطة بالشرق الأوسط، تدعوهم فيها إلى الامتناع عن تقديم تصريحات تشمل الدعوة إلى "خفض العنف" في غزة، وذلك وسط تصاعد الهجمات الإسرائيلية على القطاع.وجاء في الرسائل الإلكترونية التي بعثتها الخارجية الأميركية، الجمعة، واطلع عليها موقع "هافينجتون بوست"، أنه يجب الامتناع عن استخدام العبارات الثلاثة التالية: "وقف التصعيد/وقف إطلاق النار"، و"إنهاء العنف/سفك الدماء"، و"استعادة الهدوء".وبعثت الخارجية الأميركية بهذه الرسائل بعد ساعات من مهلة الـ24 ساعة التي وضعها الجيش الإسرائيلي، صباح الجمعة، لمواطني غزة القاطنين في شمال القطاع لمغادرة منازلهم والذهاب إلى الجنوب، وهو ما اعتبرته الأمم المتحدة أمراً غير ممكن، باعتبار أن هذه المنطقة يقطن فيها أكثر من مليون شخص.وتشير رسالة الخارجية الأميركية إلى إحجام إدارة بايدن عن الضغط على إسرائيل من أجل وقف التصعيد والهجوم الذي تشنه على غزة.واشنطن "تتفهم" أمر الإخلاء في غزةورفض المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي الرد على سؤال بشأن الأمر الإسرائيلي بإخلاء شمال غزة، سواء بـ"الرفض أو التأييد"، ولكنه وصفه بـ"الأمر الصعب".وقال كيربي: "ما يمكنني قوله هو أننا نفهم ما يحاول الجيش الإسرائيلي القيام به، إنهم يحاولون إبعاد المدنيين عن طريق الأذى، وإعطائهم تحذيراً منصفاً".وقال مسؤول في الخارجية الأميركية لـ"هافينجتون بوست"، إن الوزارة "لا تعلق على الاتصالات الداخلية".ويتوقع مسؤولون أميركيون أن تلتزم إسرائيل بقوانين الحرب في عمليتها ضد حماس، ولكنهم يتجنبون مناقشة وقف إطلاق النار، حتى مع تحذيرات وكالات الإغاثة ومنظمات دولية من ضرورة تنفيذ ذلك، من أجل السماح بإدخال المساعدات والإمدادات الحيوية إلى المنطقة، بعد أن قطعت إسرائيل الكهرباء والمياه والبنزين عن غزة، وفرضت حصاراً كاملاً.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حذف وزير الخارجية أنتوني بلينكن منشوراً على موقع إكس (تويتر سابقاً)، بعدما أشار فيه إلى دعوة تركيا لوقف إطلاق النار في غزة.وقالت وزارة الصحة في غزة، الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 1800 شخص، من بينهم 583 طفلاً و351 امرأة.ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن هناك ما بين 500 إلى 600 مواطن أميركي في القطاع، علماً أن إسرائيل قصفت على نحو متكرر معبر رفح، والذي يعد نقطة الخروج الوحيدة من غزة.ضغوط داخلية على بايدنوباعتبارها أكبر داعم لإسرائيل، دبلوماسياً وعسكرياً، تتمتع الولايات المتحدة بنفوذ واطلاع كبير على الخطط الإسرائيلية بشأن طريقة الرد على هجوم "حماس"، أو ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول فعلاً الحد من الخسائر المدنية في غزة، وفق "هافينجتون بوست".وقد يضغط حلفاء بايدن من أجل أن يصدر دعوات أقوى لنتنياهو، بهدف إعطاء الأولية للمخاوف الإنسانية في قطاع غزة.والجمعة، حضت النائبة سارة جاكوبس، وهي ديمقراطية تعمل في لجنتي الشؤون الخارجية والقوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي، إسرائيل على إعادة النظر في أمر الإخلاء في غزة.وقالت جاكوبس في بيان: "عائلتي لا تزال في إسرائيل، وأنا أشعر بالألم والغضب الذي تشعر به عائلات الرهائن الآن، وأتفهم إلحاح الحكومة الإسرائيلية على تحميل حماس المسؤولية".وأضافت: "ولكنني أشارك الأمم المتحدة مخاوفها.. بسبب انقطاع الاتصالات والكهرباء، لا يستطيع العديد من المدنيين في غزة تلقي إشعار الإخلاء، ناهيك عن الإخلاء بسرعة وأمان. إن الجدول الزمني القصير لإشعار الإخلاء لا يمنح السكان المدنيين الذين يزيد عددهم عن مليون شخص الوقت الكافي، كما أنه لا يوفر الوقت الكافي للمنظمات الإنسانية لضمان قدرة جنوب غزة على استقبال مليون شخص إضافي".وشددت جاكوبس على أن "الحفاظ على سلطتنا الأخلاقية وحماية أرواح الأبرياء هو الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به، وهو مهم أيضاً لسلامة وأمن إسرائيل على المدى الطويل".كما وقّع 55 عضواً ديمقراطياً في مجلس النواب على رسالة، الجمعة، طالبوا فيها بايدن بـ"التعبير عن أن رد إسرائيل في غزة يجب أن يتم وفقاً للقانون الدولي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحد من الضرر الذي يلحق بالمدنيين الأبرياء".