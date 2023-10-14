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عربي-دولي

رسائل أميركية لعالقين بغزة.. هل سيتم فتح معبر رفح قريباً؟

Lebanon 24
14-10-2023 | 01:06
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فيما تلوح في الأفق عملية اجتياح بري إسرائيلي وشيك لقطاع غزة، بعدما أنذرت إسرائيل سكان شمال القطاع، بضرورة التوجه فوراً نحو الجنوب، تتواصل المساعي الأميركية من أجل فتح ممر آمن لخروج المدنيين إلى مصر عبر معبر رفح.
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وفي جديد تلك المساعي، كشفت رسائل بريد إلكتروني، تلقاها عدد من الأميركيين الفلسطينيين العالقين في غزة أن معبر رفح قد يفتح عصر اليوم السبت.
إذ أفادت تلك الرسائل الصادرة عن نظام إدارة الأزمات للشؤون القنصلية التابع لوزارة الخارجية الأميركية (CACMS) بأن المواطنين الأميركيين وعائلاتهم قد يتمكنون من الخروج من غزة إلى مصر بعد ظهر السبت، حسب ما نقلت شبكة "سي أن أن".

ممر إنساني آمن للسكان
كما جاء فيها: "ندعم المرور الآمن للمدنيين، ونعمل مع شركائنا الإسرائيليين والمصريين لإنشاء ممر إنساني آمن لسكان غزة الذين يحاولون الفرار من هذه الحرب، ولضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين داخل القطاع".

فيما أوضح متحدث باسم وزارة الخارجية، أن المسؤولين الأميركيين يناقشون هذا الأمر مع الإسرائيليين والمصريين.
جاء ذلك، فيما واصلت الولايات المتحدة عبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الضغط على الحكومتين المصرية والإسرائيلية من أجل فتح معبر رفح أمام المواطنين الأميركيين والمواطنين الأجانب من الدول الأخرى الذين يرغبون في المغادرة.

فيما تتمسك مصر بفتح معبر رفح أمام دخول المساعدات الإنسانية أولاً إلى القطاع المحاصر، محذرة من إخراج الفلسطينيين من غزة وإفراغ القطاع في عملية "تهجير قسري".
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