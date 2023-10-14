المقررة الأممية للنازحين: أمر الإخلاء الإسرائيلي "مفزع"

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أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخليا الجمعة عن "فزعها" من أمر الإخلاء الذي أصدره الجيش الإسرائيلي لسكان شمال قطاع غزة، والذي يشكل وفقا لها "جريمة ضد الإنسانية".وقالت باولا غافيريا بيتانكور في بيان "نشعر بالفزع من فكرة إلحاق مليون فلسطيني بـ423 ألف شخص أخرجوا بالفعل من منازلهم بسبب العنف الذي وقع الأسبوع الماضي".وأضافت "من غير المعقول أن يتمكن أكثر من نصف سكان غزة من المرور عبر منطقة حرب نشطة دون عواقب إنسانية مدمرة، خاصة مع حرمانهم من السلع والخدمات الأساسية"، وفقا لفرانس برس.وذكّرت بيتانكور أن "التهجير القسري للسكان يشكل جريمة ضد الإنسانية، والعقاب الجماعي محظور بموجب التشريعات الإنسانية الدولية".ودعت المقررة الأممية إسرائيل إلى التراجع عن الدعوة.يشار إلى أن المقررين الخاصين للأمم المتحدة متطوعون مستقلون لهم تفويض من مجلس حقوق الإنسان، وهم لا يتحدثون نيابة عن الأمم المتحدة، بل يبلغونها باستنتاجاتهم.