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عربي-دولي

لتعزيز العمليات الجوية.. وصول مقاتلات أميركية للمنطقة

Lebanon 24
14-10-2023 | 01:49
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أعلن الجيش الأميركي، اليوم السبت، وصول طائرات مقاتلة إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية بهدف تعزيز العمليات الجوية في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت القيادة المركزية الأميركية عبر منصة إكس (تويتر سابقا) إن "الطائرات الهجومية طراز إف-15 إي سترايك إيغل، التابعة لسرب المقاتلات الاستكشافية 494، وصلت إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية".
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كما أكدت أن وصول تلك المقاتلات يأتي "لتعزيز التمركز الأميركي والعمليات الجوية في أنحاء الشرق الأوسط".

تحريك حاملة طائرات
ويوم الاثنين الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أنها تحرك حاملة طائرات، وسفنا، ومقاتلات جوية إلى منطقة شرق المتوسط، مؤكدة أنها سوف توفر لإسرائيل المزيد من المعدات والذخائر.
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