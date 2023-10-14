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عربي-دولي

إجلاء مليون مدني من غزة "مستحيل".. تحذيرات أممية

Lebanon 24
14-10-2023 | 03:15
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فيما يواجه أكثر من مليون فلسطيني في شمال قطاع غزة نهاية مهلة إسرائيلية، اليوم السبت، للفرار جنوبا، تتوالى التحذيرات الدولية والأممية.

فقد اعتبر جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أن هذا الإجلاء أمر خطير للغاية "ويكاد يكون مستحيلا".
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وقال بوريل في تغريدة عبر منصة إكس (تويتر سابقا) "أُقرّ بشكل كامل تحذير (الأمين العام للأمم المتحدة) أنطونيو غوتيريش من أن إجلاء مليون مدني من شمال غزة عبر منطقة حرب مكتظة بالسكان إلى مكان لا ماء به ولا شراب ولا مأوى في منطقة تحت الحصار أمر فيه خطورة بالغة".
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