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عربي-دولي

من ساعات إلى أيام.. هل مددت إسرائيل مهلة إخلاء غزة؟

Lebanon 24
14-10-2023 | 03:56
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بعد أن حددت مهلة الإجلاء من شمال غزة بـ 24 ساعة أمس، يبدو أن إسرائيل مددت تلك المهلة.

فقد حث المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم السبت، سكان شمال القطاع على المغادرة "في الأيام الأخيرة" إلى جنوب وادي غزة، ما فهم على أنه تمديد لتلك المهلة، بعد تأكيدات أممية ودولية باستحالة نقل أكثر من مليون إنسان خلال ساعات من الشمال إلى الجنوب دون فتح شوارع آمنة أو وقف لإطلاق النار.
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وقال أدرعي بتغريدة على منصة "أكس": "إن الجيش الإسرائيلي سيسمح لسكان غزة بالتحرك عبر شارعين رئيسيين بين الساعة 10:00 والساعة 16:00".

كما شدد على أن هذا البلاغ مهم جدا لسكان غزة.

المرحلة المقبلة
بدوره، أعلن اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، متحدث آخر باسم الجيش الإسرائيلي، أنه تم رصد "تحرك ضخم" لمدنيين فلسطينيين صوب الجنوب.

كما أضاف أن "جنود الاحتياط الإسرائيليين في التشكيلات العسكرية بمحيط غزة، يستعدون للمرحلة المقبلة من العمليات". وأردف: "كلهم حول قطاع غزة، في الجنوب وفي الوسط وفي الشمال، ويعدون أنفسهم لأي هدف أمامهم ولأي مهمة".
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