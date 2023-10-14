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حماس للأمم المتحدة: أوقفوا استهداف إسرائيل للمستشفيات

Lebanon 24
14-10-2023 | 04:06
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دعت حركة حماس، الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لوقف استهداف إسرائيل للمستشفيات والأطقم الطبية والمؤسسات الإنسانية في قطاع غزة.
وقالت الحركة في بيان، اليوم السبت، إن الجيش الإسرائيلي "يصر على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة، باعتدائه المباشر على المستشفيات والمراكز الصحية".
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كما أضافت أن طلب الجيش الإسرائيلي من الطواقم الطبية في مستشفى "العودة" بشمال غزة الإخلاء والمغادرة "يعكس النوايا الإجرامية المبيّتة لهذا الجيش تجاه شعبنا في القطاع بحرمانهم من حقهم الأساس في تلقي الخدمات الصحية الأساسية والطارئة، مما يشكل منفردا جريمة حرب في القانون الدولي الإنساني" وفق تعبيرها.

مهلة من ساعتين
وكانت إسرائيل قد أمهلت مستشفى "العودة" ساعتين فقط للإخلاء ثم مددتها حتى السادسة من صباح اليوم السبت، الأمر الذي دعا منظمة أطباء بلا حدود لإطلاق استغاثة إلى العالم، في بيان رسمي لها قالت فيه "أعطت إسرائيل مستشفى العودة ساعتين فقط للإخلاء.. ولا تزال طواقم أطباء بلا حدود تعالج المرضى".
وأضافت المنظمة "إننا لنشجب دون أي لبس هذا العمل، وسفك الدماء المستمر والعشوائي والهجمات على الرعاية الصحية في غزة"، لافتة إلى "أنها تحاول حماية كوادرها ومرضاها".
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