مصدر مقرب من الحكومة السعودية: الرياض تعلق مفاوضات التطبيع مع إسرائيل





وقالت "فرانس برس"، السبت، إن المصدر مقرب من الحكومة السعودية.

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وذكر المسؤول المطلع على المفاوضات إن "المملكة العربية السعودية قررت تعليق المحادثات حول التطبيع المحتمل (مع إسرائيل)". قررت المملكة العربية السعودية تعليق محادثات التطبيع مع إسرائيل على خلفية الحرب الدائرة بين الدولة العبرية وحركة حماس في قطاع غزة، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس".وقالت "فرانس برس"، السبت، إن المصدر مقرب من الحكومة السعودية.وذكر المسؤول المطلع على المفاوضات إن "المملكة العربية السعودية قررت تعليق المحادثات حول التطبيع المحتمل (مع إسرائيل)".

وأضاف أن السعودية "أبلغت ذلك للمسؤولين الأميركيين" الذين يقومون برعاية المباحثات.

وكان حديث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن تطور العلاقات بين السعودية وإسرائيل، أثار اهتمامًا بارزًا في وسائل الإعلام الغربية.



وكشف وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أن الإطار العام لاتفاق لإقامة علاقات بين السعودية وإسرائيل بوساطة أميركية "قد يصبح جاهزاً بحلول مطلع العام المقبل".