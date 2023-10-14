إسرائيل تحدد طريقين لإخلاء الفلسطينيين من شمال غزة لجنوبها

Advertisement

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه حدد لسكان مدينة غزة طريقين لمغادرة المدينة جنوبا لساعات محدودة، وهو أمر وصفته الأمم المتحدة بأنه "جريمة ضد الإنسانية".وجاءت خطوة الجيش الإسرائيلي دون أن يعلن وقفا لإطلاق النار في هذه المرحلة، وذلك بعد يوم من قصفه قافلة نازحين أودت بحياة أكثر من 70 شخصا، جلهم من النساء والأطفال، بحسب مصادر فلسطينية.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه سيسمح لسكان مدينة غزة باتجاه منطقة وادي غزة جنوبا، عبر شارعي صلاح الدين والبحر.وانتهت صباح اليوم المهلة التي أعطها الجيش لسكان شمال قطاع غزة بضرورة مغادرته خلال 24 ساعة.وأعلنت الأمم المتحدة اليوم السبت أنه تم "تدمير أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة جراء الضربات الإسرائيلية".