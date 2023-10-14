Advertisement

عربي-دولي

روسيا تعلن إسقاط مسيرتين قرب سوتشي

Lebanon 24
14-10-2023 | 06:45
A-
A+
Doc-P-1117797-638328880572932366.png
Doc-P-1117797-638328880572932366.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت روسيا، السبت، أنها أسقطت طائرتين مسيرتين هجوميتين فوق البحر الأسود في منتجع سوتشي جنوب البلاد.

وقال حاكم منطقة كراسنودار (جنوب) أليكسي كوبايغورودسكي على منصات التواصل الاجتماعي "اليوم السبت قرابة الساعة 7,10 في سوتشي (04,10 ت غ) ... أُسقطت مسيّرتان فوق البحر".
Advertisement

فيما قال الحاكم إن المطار يعمل بشكل طبيعي، تحدثت وسائل إعلام روسية عن إرباك في الحركة وقت الهجوم.
 
وأفادت وكالة إنترفاكس نقلا عن الجهاز الإعلامي بالمطار عن تطبيق قيود موقتة في المطار لأسباب أمنية.

وقال الجيش الروسي إنه أحبط "هجوما إرهابيا شنه نظام كييف"، مضيفا أن الدفاعات الجوية "دمرت مسيّرتين" فوق البحر الأسود "قرب ساحل منطقة كراسنودار".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:09 | 2023-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2023-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:36 | 2023-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2023-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2023-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:43 | 2023-10-14
10:00 | 2023-10-14
09:18 | 2023-10-14
09:00 | 2023-10-14
08:38 | 2023-10-14
08:30 | 2023-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24