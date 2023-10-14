روسيا تعلن إسقاط مسيرتين قرب سوتشي

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أعلنت روسيا، السبت، أنها أسقطت طائرتين مسيرتين هجوميتين فوق البحر الأسود في منتجع سوتشي جنوب البلاد.وقال حاكم منطقة كراسنودار (جنوب) أليكسي كوبايغورودسكي على منصات التواصل الاجتماعي "اليوم السبت قرابة الساعة 7,10 في سوتشي (04,10 ت غ) ... أُسقطت مسيّرتان فوق البحر".فيما قال الحاكم إن المطار يعمل بشكل طبيعي، تحدثت وسائل إعلام روسية عن إرباك في الحركة وقت الهجوم.