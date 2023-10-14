Advertisement

عربي-دولي

هدف أساسيّ لإسرائيل... كيف ستتعامل تل أبيب مع أنفاق "حماس"؟

Lebanon 24
14-10-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1117799-638328880990223885.jpg
Doc-P-1117799-638328880990223885.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت "العربية" أنّه مع اقتراب ساعة الصفر لاجتياح غزة، حصلت القوات الجوية الإسرائيلية على المزيد من القنابل الأميركية الصنع لمساعدتها في تدمير متاهة الأنفاق التي تستخدمها عناصر حماس في القطاع لإخفاء الأسلحة والمقاتلين والرهائن.
Advertisement

وفي أعقاب الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس عبر الحدود الجنوبية لإسرائيل، السبت الماضي، نفذت إسرائيل قصفاً متواصلاً على غزة في محاولة للقضاء على مخزونات أسلحة الحركة ونظام أنفاقها الضخم.

لكن من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى قوات برية إسرائيلية لتطهير شبكة الأنفاق المعروفة باسم "مترو غزة"، وفقاً لمسؤولين أميركيين سابقين وضباط عسكريين.

وفي هذا الإطار، قال ماثيو ليفيت، خبير مكافحة الإرهاب ومسؤول كبير سابق في الأمن القومي الأميركي، إن إسرائيل تعمل بشكل واضح لإخراج أكبر عدد ممكن من هذه الأنفاق عن الخدمة، وفق ما نقلت "nbcnews".

وأضاف أن الأنفاق تشكل هدفاً عسكرياً مهماً لإسرائيل في سعيها إلى إضعاف الجناح العسكري لحماس، وتفكيك البنية التحتية للمسلحين.

بدوره، أشار برادلي بومان، المدير الأول لمركز القوة العسكرية والسياسية في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إلى أنه على الرغم من امتلاك إسرائيل تكنولوجيا متطورة للكشف عن أنفاق حماس، فإن الشبكة تحت الأرض ستشكل تحديات خطيرة للجيش الإسرائيلي.

ومن المرجح أن يتمكن عدد كبير من مسلحي الحركة من النجاة من الغارات الجوية من خلال الاختباء في الأنفاق أسفل غزة. وقال بومان، وهو ضابط سابق في الجيش الأميركي إن "حماس ربما قامت بتخزين كميات كبيرة من الغذاء والماء والأسلحة والذخيرة في هذه الأنفاق".

ولأكثر من عقد من الزمان، أثبتت الأنفاق في غزة أنها أداة حاسمة في ترسانة حماس، حيث مكنت المسلحين من إحباط الجيش الإسرائيلي.

وكانت الأنفاق التي تم حفرها في غزة تستخدم في الأصل لتهريب البضائع من وإلى مصر للتحايل على الحصار الإسرائيلي، لكن النشطاء الفلسطينيين قاموا ببناء الأنفاق لنقل الصواريخ وقاذفات الصواريخ، وحماية المسلحين من رصدهم بواسطة الأقمار الصناعية والطائرات الإسرائيلية، ولشن هجمات داخل الأراضي الإسرائيلية.

كما يشمل النظام الضخم تحت الأرض غرف تخزين ومولدات كهربائية ومراكز قيادة وإمدادات لمقاتلي حماس، وفقاً للجيش الإسرائيلي، الذي يقول أيضاً إن "الشبكة لديها العشرات من نقاط الوصول الموجودة في جميع أنحاء غزة، والعديد من مداخل الأنفاق تقع بجوار مساكن مدنية". (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:09 | 2023-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2023-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:36 | 2023-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2023-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2023-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:43 | 2023-10-14
10:00 | 2023-10-14
09:18 | 2023-10-14
09:00 | 2023-10-14
08:38 | 2023-10-14
08:30 | 2023-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24