26
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
28
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بايدن قلق... لماذا تخشى أميركا غزو إسرائيل لغزة؟
Lebanon 24
14-10-2023
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت "العربية"، أنّه بعد الهجوم الذي نفذته حماس، السبت الماضي، أعلنت الولايات المتحدة دعمها غير المشروط لإسرائيل، لكن إدارة الرئيس جو بايدن تشعر بالقلق من أن الحكومة الإسرائيلية ليست مستعدة لعواقب الغزو الضخم الذي تحضر له والذي قد يأتي في أي ساعة.
Advertisement
فقد كشف أشخاص مطلعون على موقف إدارة بايدن طلبوا عد الكشف عن هوياتهم، أن البيت الأبيض يخشى ألا يكون لدى إسرائيل خطة لما سيأتي بعد الغزو في غزة، ويضغط عليهم ذلك للتفكير فيما وراء الهدف المباشر المتمثل في القضاء على حماس، بحسب تقرير لـ"بلومبيرغ".
وقالت المصادر إن فريق بايدن أعرب أيضاً عن قلقه بشأن مطالبة إسرائيل بإخلاء السكان شمال غزة خلال 24 ساعة، وهو الموعد النهائي الذي يقول كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إنه غير واقعي.
وبعد وقت قصير من تقديم إسرائيل للطلب، اعترف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، بأن الإخلاء في غزة سيكون "أمرا صعبا".
كذلك أضافت المصادر أن الرغبة في دعم إسرائيل مقابل الخوف مما قد يأتي بعد ذلك تؤكد على التوازن الدقيق الذي يواجهه بايدن.
وأشارت إلى أن الحملة العقابية في غزة وعدم وجود نقطة نهاية واضحة تهدد بتأجيج أسوأ أزمة تواجهها إسرائيل منذ 50 عاماً، مما قد يؤدي إلى حريق إقليمي ستكافح الولايات المتحدة وحلفاؤها لاحتوائه.
في موازاة ذلك يشعر المسؤولون الأميركيون بالقلق بشأن الخسائر الإنسانية في غزة، حيث احتشد آلاف المدنيين في الشوارع للفرار في أعقاب أمر الإخلاء.
كما أنها تركز على مصير عشرات الرهائن، ونحو 500 مواطن أميركي ما زالوا في غزة. وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية للصحافيين، الخميس، إن الولايات المتحدة تقدم النصائح لإسرائيل بشأن كيفية استعادة الرهائن، فيما تحدث بايدن مع عائلات المفقودين يوم الجمعة.
وقال أحد مساعدي الكونغرس إن المناقشات حول مستقبل غزة بدأت أيضاً بهدوء في الكونغرس. وأضاف أن قادة الكونغرس يدركون تماماً أن الولايات المتحدة غزت أفغانستان في عام 2001 بهدف الإطاحة بطالبان، لكن انتهى الأمر ببقاء القوات الأميركية في البلاد لمدة 20 عاماً.
في المقابل، لم يتحدث المسؤولون الإسرائيليون إلا قليلاً عن خططهم لغزة، باستثناء تصميمهم على تدمير حماس. وقال ضابط عسكري إسرائيلي كبير سابق لا يزال على اتصال وثيق بالجيش، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه عندما تنتهي الحرب، قد تقوم إسرائيل بإنشاء نظام عسكري مؤقت وتسليم غزة إلى قوة دولية، حسب ما ذكرت "بلومبرغ".
وفي الوقت الحالي، يسعى بايدن وفريقه إلى إظهار دعم لا يتزعزع بالنظر إلى حجم الرعب الناجم عن هجوم نهاية الأسبوع الماضي الذي شنته حماس، والذي أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي واحتجاز العشرات كرهائن.
في حين ابتعد مساعدو بايدن عن التشكيك علناً في استراتيجية إسرائيل في الصراع ضد حماس، التي صنفتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على أنها جماعة إرهابية، لكنهم كانوا حذرين في ذات الوقت. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عصام عبدالله.. شهيد سيكتب التاريخ اسمك بأحرف من دمّ
Lebanon 24
عصام عبدالله.. شهيد سيكتب التاريخ اسمك بأحرف من دمّ
12:09 | 2023-10-13
13/10/2023 12:09:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اصابتها جراء الاستهداف الاسرائيلي.. هذا وضع الصحافية كارمن جوخدار الصحي
Lebanon 24
بعد اصابتها جراء الاستهداف الاسرائيلي.. هذا وضع الصحافية كارمن جوخدار الصحي
13:54 | 2023-10-13
13/10/2023 01:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اسرائيل تستهدف المناطق الجنوبية والجيش يوضح ما حصل.. وعصام عبدالله شهيدا
Lebanon 24
اسرائيل تستهدف المناطق الجنوبية والجيش يوضح ما حصل.. وعصام عبدالله شهيدا
12:36 | 2023-10-13
13/10/2023 12:36:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تخوف من هجوم برّي على غزة.. وهذا ما تبلغه حزب الله من المصريين والقطريين
Lebanon 24
تخوف من هجوم برّي على غزة.. وهذا ما تبلغه حزب الله من المصريين والقطريين
01:00 | 2023-10-14
14/10/2023 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نجت بأعجوبة... صورة جديدة لكارمن جوخدار من على سرير المستشفى وهذا وضعها الصحيّ
Lebanon 24
نجت بأعجوبة... صورة جديدة لكارمن جوخدار من على سرير المستشفى وهذا وضعها الصحيّ
07:57 | 2023-10-14
14/10/2023 07:57:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:43 | 2023-10-14
خسائر في صفوف الإسرائيليين جراء هجوم "الحزب"... ماذا في المعلومات الأوليّة؟
10:00 | 2023-10-14
3 سيناريوهات... هذا ما سيُواجهه الإقتصاد العالمي إنّ استمرّت الحرب بين فلسطين وإسرائيل
09:18 | 2023-10-14
بعد تهديدات بوجود قنابل.. إغلاق متحف "اللوفر" في فرنسا
08:38 | 2023-10-14
من على نصب تذكاري.. وقف بوجه الأمن مهدداً بتفجير نفسه
08:30 | 2023-10-14
بالأسماء... من هم أبرز قادة "حماس"؟
08:00 | 2023-10-14
هدف أساسيّ لإسرائيل... كيف ستتعامل تل أبيب مع أنفاق "حماس"؟
فيديو
بعد مرور 20 عاماً على وفاتها.. فيديو عائلي نادر للسندريلا
Lebanon 24
بعد مرور 20 عاماً على وفاتها.. فيديو عائلي نادر للسندريلا
04:20 | 2023-10-14
14/10/2023 17:31:37
Lebanon 24
Lebanon 24
خطبها مباشرة على الهواء.. ممثلة عربية شابة تنفصل عن حبيبها بعد 10 أشهر فقط (فيديو)
Lebanon 24
خطبها مباشرة على الهواء.. ممثلة عربية شابة تنفصل عن حبيبها بعد 10 أشهر فقط (فيديو)
02:35 | 2023-10-11
14/10/2023 17:31:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"طوفان الأقصى".. صور فضائية تظهر حجم الحرائق في غزة جراء القصف الإسرائيلي (فيديو)
Lebanon 24
"طوفان الأقصى".. صور فضائية تظهر حجم الحرائق في غزة جراء القصف الإسرائيلي (فيديو)
01:46 | 2023-10-10
14/10/2023 17:31:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24