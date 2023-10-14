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عربي-دولي

إبنة أبرز مدرّب كرّة قدم في العالم تُدافع عن فلسطين... إليكم ما قالته (صورة)

Lebanon 24
14-10-2023 | 06:59
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أعادت ماريا غوارديولا ابنة مدرب "مانشستر سيتي" بيب غوارديولا، نشر عدة منشورات حول الحرب على غزة، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام".

وجاء في الرسالة التي كتبتها شخصية باسم "إيفا" على إنستغرام، وأعادت نشرها ماريا: "هل هذا حقا ما سنفعله الآن؟ نجلس ونشاهد مجزرة تقع على أجهزة التلفاز؟ ما العدد الذي يجب أن يصل إليه عدد القتلى في فلسطين كي نرفع أصواتنا؟ 10 آلاف؟ 100 ألف؟ مليون؟ 6 آلاف قنبلة أسقطت خلال 6 أيام.. إنها مجزرة على حجم لم أشهد مثله في حياتي". (سكاي نيوز)
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نص رسالة ماريا على إنستغرام

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