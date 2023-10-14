أميركا تُغلق سفارتها في بلدٍ عربي.. بماذا نصحت مواطنيها؟

أعلنت السفارة الأميركية في البحرين عن إغلاق أبوابها لساعتين ونصحت مواطنيها بتجنب المنطقة بعد الإعلان عن تظاهرة مؤيدة لفلسطين، بحسب ما نقلت قناة "الجزيرة".