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عربي-دولي
أميركا تُغلق سفارتها في بلدٍ عربي.. بماذا نصحت مواطنيها؟
Lebanon 24
14-10-2023
|
07:13
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أعلنت السفارة الأميركية في البحرين عن إغلاق أبوابها لساعتين ونصحت مواطنيها بتجنب المنطقة بعد الإعلان عن تظاهرة مؤيدة لفلسطين، بحسب ما نقلت قناة "الجزيرة".
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