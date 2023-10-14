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عربي-دولي

أميركا تُغلق سفارتها في بلدٍ عربي.. بماذا نصحت مواطنيها؟

Lebanon 24
14-10-2023 | 07:13
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أعلنت السفارة الأميركية في البحرين عن إغلاق أبوابها لساعتين ونصحت مواطنيها بتجنب المنطقة بعد الإعلان عن تظاهرة مؤيدة لفلسطين، بحسب ما نقلت قناة "الجزيرة". 
 
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