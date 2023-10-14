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عربي-دولي

تفاصيل جديدة عن منفّذ الهجوم بالسكين داخل مدرسة فرنسيّة... ماذا كُشِفَ عنه؟

Lebanon 24
14-10-2023 | 07:55
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شهدت منطقة أراس في شمال فرنسا، حادثة مروعة، أمس الجمعة، حيث أقدم شاب من أصول شيشانية على طعن معلم لغة فرنسية في مدرسة ليسيه غامبيتا الثانوية وقتله، فضلا عن إصابة مدرس رياضيات أيضاً كان متواجداً في باحة المدرسة بطعنات، وحارس أمن.
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وقد تبيّن لاحقا أن المشتبه به، البالغ من العمر 20 عاماً، والذي يُدعى محمد موغوشكوف، يحمل الجنسية الروسية وكان تحت مراقبة "نشطة"، بما في ذلك من خلال "التنصت" عليه ومتابعته من قبل المديرية العامة للأمن الداخلي في جهاز المخابرات الداخلية الفرنسي.
وقال أحد الموظفين السابقين في المدرسة، إن المشتبه به تم إيقافه عن العمل عندما كان تلميذاً لمهاجمته مدرساً، وإن زملاءه "كانوا يخشون إدارة ظهورهم له".

بدوره، كشف سليمان حمزي، الشرطي الذي كان من أوائل الذين وصلوا إلى مكان الحادث، تفاصيل جديدة عن الحادثة، قائلاً إن المهاجم المشتبه به صاح عند وصوله إلى المكان، ما أثار انتباه ضابط آخر كان يمر أمام المدرسة الثانوية فركض إلى داخل المدرسة، الأمر الذي حمى الطلاب. وأضاف أن المهاجم "كان يصرخ شخص ما يهاجم بسكين"، بحسب ما نقلت صحيفة "تليغراف".

كما أشار حمزي إلى أنه هرع إلى المدرسة ورأى الضحية ملقى على الأرض فيما يتم نقل المهاجم بعيداً. وتابع: "وصل الزملاء بسرعة لكن للأسف لم يتمكنوا من إنقاذ الضحية".

من جانبه، قال مدرس الفلسفة مارتن دوسوت، الذي طارده المهاجم لكنه تمكن من الفرار: "نحن جميعا في حالة صدمة". (العربية)
 
 

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