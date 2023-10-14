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عربي-دولي

من على نصب تذكاري.. وقف بوجه الأمن مهدداً بتفجير نفسه

Lebanon 24
14-10-2023 | 08:38
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في مشهد أقرب لفيلم بوليسي، وقف رجل وسط ساحة عامة في العاصمة البولندية، ملوحاً بقنبلة، ومهدداً بتفجير نفسه.
 
وطوقت الشرطة ساحة بيلسودسكي، وسط وارسو، اليوم السبت، بعد أن تسلق الرجل نصباً تذكارياً هناك، وراح يهدد بتفجير نفسه.

وسمع أحد عناصر الشرطة يصرخ، "توجد قنبلة"، بحسب ما أفاد شاهد عيان لوكالة رويترز.

في حين أظهرت صور انتشرت على منصة إكس للتواصل الاجتماعي الرجل وهو يقف على قمة تمثال سمولينسك الذي يخلد ذكرى ضحايا كارثة جوية في 2010 أسفرت عن مقتل 96 شخصا من بينهم الرئيس السابق ليخ كاتشينسكي وزوجته ماريا.
 
أتى هذا الحادث فيما تستعد البلاد غداً الأحد لاستحقاق الانتخابات التشريعية، حيث سيتوجه الآلاف إلى صناديق الاقتراع.

كما جاء هذا الحادث بعدما شهدت فرنسا أمس، جريمة طعن مروعة لمعلم في إحدى المدارس، بحادث وصف بأن له علاقة بالتطرف.

وفي بكين أيضا تعرض أحد الموظفين في السفارة الإسرائيلية لحادث طعن أيضاً أمس. (العربية) 
 
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