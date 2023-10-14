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عربي-دولي

بعد تهديدات بوجود قنابل.. إغلاق متحف "اللوفر" في فرنسا

Lebanon 24
14-10-2023 | 09:18
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أغلق متحف "اللوفر" أبوابه في باريس اليوم السبت لـ"أسباب أمنية"، حيث مازالت فرنسا في حالة تأهب قصوى، في أعقاب حادث طعن دموي بمدرسة، تتعامل معه السلطات على أنه هجوم إرهابي، وفقاً لـ"وكالة الأنباء الألمانية".
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وأعلن المتحف المشهور عالميا عن إغلاق أبوابه على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن لم يحدد طبيعة التهديد.

ونقلت قناة "بي.إف.إم.تي.في" التلفزيونية عن مصادر شرطة قولها إن المتحف تلقى تهديدات بوجود قنابل.

ونشر زوار المتحف مقاطع فيديو لمجموعات من الأشخاص، وهم يخرجون من المجمع مترامي الأطراف في وسط باريس.
 
ويأتي الحادث، بعد يوم من مقتل مدرس في مدينة آراس شمال البلاد طعنا، مما دفع فرنسا إلى إعلان حالة تأهب قصوى خاصة بالإرهاب. (الشرق الأوسط) 
 
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